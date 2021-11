Va Por México impugnará “decretazo” de AMLO ante la SCJN

Ciudad de México. Desde la Cámara de Diputados, el bloque opositor Va Por México, anunció que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia lo que llamaron el “decretazo” con el que el presidente AMLO cataloga como seguridad nacional las obras de su gobierno.

En conferencia de prensa conjunta, el PAN, PRI Y PRD acusan que se viola la constitución.

“Nos preocupa la constitucionalidad de ese decreto. Creemos que no hay esas facultades, que al señor Presidente de la República no se le informó el alcance del mismo, ni cómo está soportado legalmente. Empezaría por ¿qué es la seguridad nacional? Aquellas acciones que comprometan al Estado mexicano en el presente y en el futuro. Creo que en el caso particular ninguna de estas obras compromete al Estado mexicano en el futuro”, aseguro el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez.

El PAN acuso que la disposición de AMLO de proteger sus obras también viola derechos ciudadanos de acceso a la información.

“Estos son los nuevos segundos pisos de Andrés Manuel, así se simple, es la réplica de lo que hizo cuando fuera jefe de gobierno ahora como presidente de un tema tan delicado como es la seguridad nacional. Que se le va a reservar a un tren a un aeropuerto. Esto es un atentado absoluto a la garantía que tenemos, al derecho humano que tenemos las mexicanas y los mexicanos a la transparencia, al derecho que tenemos a acceder a la información, que es pública”, acuso el líder del PAN en San Lázaro, Jorge Romero Herrera.

Bloque opositor alerta sobre riesgos

El bloque opositor alerto riesgos de permitir que el presidente se extralimite en sus funciones para concentrar el poder.

Luis Espinoza Chazaro, coordinador del PRD, señalo “es una reacción a la evidenciarían que hicimos en presupuesto de a dónde va el dinero de los mexicanos. La mayor salida de dinero del Estado Mexicano es el Tren Maya y ahora pretenden blindarlo, opacarlo, hay que decirlo con toda claridad, con un decreto que viola la Constitución. Va en facultades metaconstitucionales que, por supuesto, a cualquiera debería preocupar porque sí la acumulación del poder de todo el poder en un solo hombre, pues, por supuesto que es peligroso para la democracia”.

Además, manifestaron que no frenarse el decretazo presidencial se pondrá mordaza a las protestas, los litigios y recursos legales por obras de gobierno.