VIDEO: Captan a agente de la migra comprando tamales a través del muro

En la red social TikTok se viralizó el momento en que un miembro de la Policía Fronteriza, mejor conocida como la migra, compraba alimentos a través del muro entre México y Estados Unidos.

En la grabación de poco más de un minuto se observa a un vendedor de tamales, que le pasa algunos de sus productos al oficial a través del enrejado del muro.

TE PODRÍA INTERESAR:

Diego Maradona podría ser dado de alta de hospital en los próximos días

Mientras le explica: “Si no te gusta, no me lo pagas. Acábatelo”, pero el oficial no parece comprender todo lo que le menciona el vendedor de tamales, por lo que éste replica “pruébalo primero… dame un dólar”.

El agente de la migra le da el dinero al hombre y se sube al vehículo, mientras el vendedor se aleja del muro promocionando sus tamales.

TE PODRÍA INTERESAR:

Eta alcanza la península de Florida

Quien grabó y compartió el video en TikTok puso en la descripción: “pierde Trump y la Migra ya puede comprar tamales”.

La grabación, además de ser socializada en TikTok, también fue compartida en redes sociales como Facebook y Twitter, en donde realizaron comentarios parecidos al autor.

“A eso le llamó el Tratado de Libre Comercio”, “Ver a la migra comprando tamales a un mexicano es la confirmación que la era de Trump se terminó”, “Nadie se puede resistir a unos tamales”, fueron algunos de los comentarios sobre el peculiar momento.

😂😂😂😂 wooow ya con Biden ..asta la migra ya puede comprar tamales 😲 pic.twitter.com/fnOQUUwGZU — EL 15 (@juancar62729949) November 9, 2020

TE PODRÍA INTERESAR:

Joe Biden designa al equipo de expertos contra Covid-19