VIDEO: Hombre confronta a feminista encapuchada por pintas en Palacio Nacional

Un hombre que asistió a la marcha por los seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el sábado pasado y quien dijo ser padre de una víctima, confrontó a una mujer encapuchada que avalaba las pintas que un grupo de jóvenes realizaba en las paredes del Palacio Nacional.

El video que circula en redes sociales se hizo viral, luego de que el hombre confrontara a la joven enmedio de la tensión que se generó en la plancha del Zócalo con la protesta de un grupo de jóvenes que se saltó las vallas que resguardan el recinto y pintaron la puerta mariana con el número +43.

El grupo de jovenes estaba conformado por mujeres y hombres quienes pintaron diversas consignas en los muros del Palacio Nacional, lo cual provocó la furia de un hombre, quien enfrentó a una de las mujeres participantes.

El hombre dijo que acompañó a los padres de los 43 a la marcha pacífica, se acercó a la joven y le reprochó: “Eso no es la lucha. No pueden rayar eso. No lo pueden rayar porque no les pertenece. Yo vine a luchar por mis hermanos, por los 43 de Ayotzinapa“.

Ante el reclamo, la mujer le preguntó: “¿Te importa más una pared que ellos?”. A lo que le respondió: “Me importa todo, porque es histórico. Y la historia que están haciendo mis hermanos desaparecidos también me importa. También me importan los 43".

La joven gritaba al hombre sobre si le importaba más una pared que una vida y éste le reveló que él también es una de las personas que han perdido a un hijo; sin embargo no realiza pintas.

No puede ser posible que hagan esto. Así no los van a escuchar. Yo perdí un hijo en Acapulco, y ¿saben lo que se siente? A mí me mataron a mi hijo y perdí 43 compañeros No puede ser posible, así no se lucha, le reprochó

Y agregó:



Me importa todo, mi México, me importa mi hijo, me importan 43 y miles de desaparecidos, lo que provocó que las personas que rodeaban a ambos, grababan o simplemente miraban, aplaudieran al hombre.

Los ánimos se calentaron cuando el hombre declaró que, por hacer pintas, no podía respetar a la joven ni a sus compañeras como mujeres, porque “así no se lucha. Lo que ocasionó que otras personas intervinieran y terminaran con la discusión, con la intervención de otros participantes en la movilización.

Esta tarde, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero se refirió al video del hombre y dijo que “no se vale” que grupos de mujeres preteandan lucrar con el dolor de las víctimas reales de delitos o feminicidios.

TE PUEDE INTERESAR:

“No se vale": Sánchez Cordero condena a mujeres que lucran con dolor de familias de víctimas