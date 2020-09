VIDEO | Policías de Colombia provocan muerte de abogado que estaba bajo su custodia

no gente, no es estados unidos, ES COLOMBIA! El era JAVIER, un abogado y padre de 46 años que fue ASESINADO por policías usando una arma de electrochoque (teaser) mientras les suplicaba y les gritaba 'PORFAVOR'.

Javier no MURIÓ, a JAVIER lo ASESINARON.



