VIDEO: Samuel García cuenta los problemas de su juventud y recibe críticas en redes sociales

Samuel García, el exsenador que se hizo famoso hace algunos meses por decirle a su esposa, Mariana Rodríguez, que “estaba enseñando mucha pierna”, volvió a dar de qué hablar este jueves y no por explicar el Pacto Fiscal con un pan de muerto.

Ahora, el candidato a la gubernatura de Nuevo León se volvió viral de nuevo ya que dio una entrevista en la que relató las peripecias de su juventud. En un video que circula en redes sociales, el regiomontano cuenta cómo sufrió debido a un deporte en particular: el golf.

“Mi papá le dice a mi mamá, no le haga de comer para que se venga a comer acá (al club de golf), yo aquí le voy a tener su comida, entonces luego me iba a la oficina y luego ya más tarde al americano”, narra el miembro de Movimiento Ciudadano.

“Pero era bien duro porque (mi papá) me decía, ‘si quieres que te pague la semana te tienes que ir conmigo al golf el sábado y temprano y terminando te pago la semana'; entonces lo odié porque mi raza salía los viernes y yo pues salía también el viernes y te metías a la 1 o 2 de la mañana y (mi papá) te levantaba a las 5 porque el tea time era a las 6:30 am y no me levantaba a jugar y bueno, odié el golf, pero lo odié, olvídate”, recordó García Sepúlveda.

Cuando piensas que la vida es dura @samuel_garcias te da una lección. Que mamada. @MovCiudadanoMX pic.twitter.com/yZGWNZilXG — Eduardo González Velázquez (@contodoytriques) December 10, 2020

La anécdota del exsenador provocó varias críticas en redes sociales, pues diversos usuarios ironizaron con las experiencias vividas por Samuel García. “Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros”, dijeron algunos; “Qué terrible desgracia, pobre niño. No se vale; denle la gubernatura de Nuevo León, se la merece”, escribieron otros.