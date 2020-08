Videos de Lozoya puro circo mediático: Senadores PAN

Ciudad de México. Para los senadores del PAN el gobierno federal y el Ejecutivo Federal deben concentrar toda su atención en atender la pandemia y sus efectos devastadores que han dejado hasta el momento más de 56 mil 700 muertos y decenas de miles de desempleados así como una profunda crisis económica antes de distraerse pidiendo que se muestren los videos a los que ha hecho referencia el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya. En conferencia de prensa virtual, Mauricio Kuri coincidió en que antes de exhortar a que se vean esos videos, mejor sería que los encargados de atender la pandemia se pongan a ver con claridad los videos de la desgracia en la que ha caído la población por la pandemia. Que vean y analicen con todo rigor las imágenes que se muestran diariamente en diversos espacios de los estragos que ha causado la emergencia de salud y económica para que se otorguen los apoyos correspondientes a la población.

“Habrá que ver en este momento lo que está pasando la gente y, por supuesto, ver por la gente lo que está sufriendo y poderlos ayudar. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, en el tema del Ingreso Básico Universal que sigue siendo prioridad para nuestro grupo, será prioridad para el siguiente periodo de sesiones, y no lo vamos a dejar por ningún motivo”. Que es lo que han estado haciendo hasta ahorita, solamente es querer quitar la atención de lo importante, que este gobierno no está dando resultados, y lo que necesita ahorita es apoyar a las personas con el ingreso básico universal, cosa que les hemos estado proponiendo y no lo quieren hacer, desde mi punto de vista una verdadera omisión o indolencia”.

Dijo que este llamado también responde a la intención de crear un circo mediático que lejos está de buscar justicia en ese caso.

“Lo que estamos viendo es que sólo se busca un circo mediático, este gobierno de Morena no busca la justicia, busca solamente evitar que se platique de los problemas de ahorita, para platicar de los problemas que están pasando, sin tenerle respeto a las instituciones ni a los debidos procesos, por supuesto que lo veo como un circo mediático, más que un proceso como se tiene que ver, por supuesto para pegarle a la oposición que según ellos es una oposición moralmente derrotada y les vamos a demostrar que no”.

También señaló que con estas filtraciones y manoseo político del caso se puede poner en riesgo el debido proceso, algo en lo que coincidió la senadora Kenia López Rabadan.

“A ver, a mí me parece que es necesario poner en su justa dimensión la cosas; el señor dice que se tiene que dar a conocer un video, él lo primero que tiene que entender, que tiene que hablar con la Fiscalía, es si da a conocer ese video pone en riesgo la investigación, si dando a conocer pone en riesgo la investigación me parece que es una irresponsabilidad total que él quiera que entonces se ponga en riesgo una investigación, y Lozoya y todos sus secuaces vayan a quedar impunes, eso es lo primero”.