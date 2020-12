AMLO plantea consultar a mujeres sobre la despenalización del aborto

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debería de hacer una consulta a las mujeres para determinar si se debe despenalización el aborto en todo el país, esto después de que ayer Argentina legalizó la interrupción del embarazo.

“En el caso de México, nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben decidir, libremente, las mujeres. No hay ninguna limitación para que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios en la legislación”, dijo el presidente López Obrador.

También afirmó que hay libertad absoluta para expresarse sobre el aborto.

“Y en temas muy polémicos, lo mejor,siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos. Que no se imponga nada que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria, en este caso, de las mujeres. Que no se imponga nada”, afirmó.

En la última conferencia de 2020 en Palacio Nacional, el presidnete López Obrador expresó que el mejor método para resolver diferencias, puntos de vista, es el método democrático”.

El presidente López Obrador, al ser cuestionado sobre su postura a la despenalización de aborto, respondió que “no hay un pensamiento único, así que lo mejor es consultar a los ciudadanos, en este caso,a las muejres”.

López Obrador dijo que hay mecanismos para pedir una consulta ciudadana y “esa consulta puede ser vinculante y lleva a que se modifiquen las leyes o no , dependiendo de la opinión de las mujeres”.

El mandatario dijo que no cree conveniente que la decisión se haga desde “arriba”, es decir, desde el gobierno federal, apuntó que lo mejor es la “democracia participativa”.

“En México somos libres y se procura, sobre todo en este gobierno, el que se escuche y se tome en cuenta a todos, sin distinción de religión, corriente de pensamiento, situación económica, social o cultural. Es consultar a todos, y en específico, todas las mujeres merecen respeto”.