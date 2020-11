Van por multas a quien no use cubrebocas en Zacatecas

Para evitar más contagios en Zacatecas de Covid-19, el gobierno estatal envió una iniciativa de ley al Congreso local para que impongan multas y sanciones hacia quien no use cubrebocas o no acate alguna medida de prevención durante la pandemia.

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, y el secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, entregaron la iniciativa que regula el uso de cubrebocas como ordenamiento especial y excepcional.

El gobernador aseguró que esta medida es en respuesta a que algunos sectores de la población continúan sin usar el cubrebocas ni aplicar otras medidas sanitarias a lo largo de los nueve meses que ha durado la pandemia. “Lo que nos llevó a tomar decisiones drásticas y responsables y que tendrán vigencia durante la pandemia”, dijo.

“Hemos buscado todas las alternativas legales, siempre en el marco de la ley; ha sido una pandemia muy larga, complicada y dolorosa, en donde estamos cerca ya de 1 mil 300 fallecimientos, más de 13 mil contagios, traemos índice de mortandad un poco debajo de la media nacional de 9.3”, agregó.

El secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, explicó que con esta iniciativa se cubren todas las dificultades técnico-jurídicas, por lo que ahora será legal la aplicación de sanciones a quien no cumpla con el uso obligatorio del cubrebocas en Zacatecas.

La iniciativa, detalló, incluye 23 artículos y dos transitorios, en los que se establecen las diferentes figuras de caución en los casos en los que los verificadores sanitarios así lo determinen.

El diputado Pedro Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se comprometió a analizar en breve la iniciativa.

