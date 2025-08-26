Una crisis silenciosa está escalando en el país, afectando a la población más vulnerable: los recién nacidos. Entre 2017 y 2023, los casos de abandono de bebés en México registraron un incremento alarmante del 70%. Las cifras oficiales señalan a la Ciudad de México, el Estado de México y San Luis Potosí como los focos rojos, concentrando el 65% de estos incidentes.

En un entorno social cada vez más hostil, el maltrato y el abandono se suman a los factores de riesgo que enfrentan las infancias, víctimas inocentes de la negligencia y la violencia. Tan solo en el último mes, una serie de casos ha conmocionado a la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué pasa con la ola de abandonos en CDMX y Edomex?

En cuestión de días, las autoridades han registrado al menos tres casos de padres negligentes que han dejado a sus hijos a la deriva:



Ecatepec, 10 de agosto: Una pareja de la colonia Santo Tomás encontró a un recién nacido abandonado en la acera. El pequeño fue hospitalizado de urgencia con signos de hipotermia. No se ha logrado identificar a los responsables.

“Me di cuenta que el bote de la basura pesaba y ya lo dejé en su lugar y vi que era un bebé que estaba dentro del bote... una muchacha que vende jugo, me regaló una cobija y ya con eso envolvimos a la bebé, la bebé estaba bocabajo, pero sí respiraba”, relató el policía que realizó el hallazgo.

“Ella quiere vivir, no se vale lo que hicieron con ella"



Una mujer que se encontraba realizando su trabajo como todos días en los baños de la estación UAM de la Línea 8 del #MetroCDMX, en la alcaldía #Iztapalapa, se llevó la sorpresa de su vida al encontrar a una bebé… pic.twitter.com/sz8KLTa3Nz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

El caso que indignó a México: Abandonado en una bolsa en Tultitlán

A principios de este año, un caso en Tultitlán, Estado de México, causó una profunda indignación nacional. Una joven pareja acordó deshacerse de su bebé recién nacido. El padre fue captado por cámaras de seguridad mientras dejaba a su hijo en la calle, dentro de una bolsa. Gracias a la difusión de las imágenes, ambos fueron detenidos e ingresaron a prisión, mientras que la abuela del menor solicitó y obtuvo la custodia.

Estos son solo algunos de los rostros de una tragedia que a menudo queda en el anonimato, con pequeños inocentes que son injustamente dejados a su suerte en las indolentes calles de la megalópolis.