¡Nueva jirafa en CDMX! La historia del tierno ejemplar que sobrevivió al rechazo de su madre

¿Se repite la historia de 'Punch'? La Secretaría del Medio Ambiente presentó al nuevo habitante de la Ciudad de México (CDMX), una tierna jirafa reticulada que nació el pasado mes de octubre 2025; sin embargo, su llegada al mundo no fue sencilla, pues tuvo que enfrentarse al rechazo de su madre.

El macho de jirafa nació en el Centro de Conservaciones de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón; actualmente tiene alrededor de 5 meses de edad.

La evolución del bebé jirafa en la CDMX; activan protocolo especializado

La historia de la pequeña jirafa es similar a la de Punch, pues al igual que el primate, al nacer fue rechazado por su madre, lo que puso en riesgo su vida, provocando que criarlo fuera todo un desafío.

Tras ser rechazado por su madre, las autoridades activaron el protocolo de cuidado permanentes, el cual fue realizado por un equipo especializado en este tipo de animales.

Poco a poco el macho de jirafa fue recuperándose y desarrollándose adecuada mente, permitiéndole llevar una vida normal como los otros animales de su especie.

Al nacer pesaba alrededor de 65 kilos. Hoy, con la ayuda de una buena alimentación adaptada a las necesidades nutricionales del mamífero, alcanza los 130 kilos.

¡Tenemos una nueva jirafa en la Ciudad de México!



En octubre de 2025 nació un macho de jirafa reticulada en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón y muy pronto podrás ayudarnos a elegir su nombre.



Conoce los detalles en este Respiro Verde.



1/5🧵 pic.twitter.com/OuASW0NwXO — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 15, 2026

¿Cómo se llamara la nueva jirafa de CDMX? Ciudadanos podrán elegirlo

A través de redes sociales, la Secretaría del Medio Ambiente reveló que pedirá la ayuda de las y los ciudadanos para poder darle un nombre a la nueva jirafa de la capital del país.

Hasta el momento, no se cuenta con una convocatoria o detalles específicos para participar en esta dinámica.

Por ello, pidieron a las y los mexicanos estar atentos a las redes sociales de la SEDEMA para poder participar en la elección de nombre para este pequeño y tierno ejemplar.

Usuarios piden cuidar de la jirafa tras caso del león en zoológico de Nezahualcóyotl

Al saber la noticia del nacimiento de una nueva jirafa en México, los usuarios llenaron la publicación de felicitaciones por la llegada de este ejemplar, pidiéndole a las autoridades cuidarlo, así como tenerlo en buenas condiciones, esto tras el caso del león que vómito parásitos vivos en el zoológico de Nezahualcóyotl.