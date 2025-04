VIDEO: Coladera estalla en Nueva York; Mujer y dos niños se salvan

Una mujer y dos niños pequeños vivieron un momento de terror en Nueva York, en Estados Unidos, al estar a escasos segundos de ser víctimas de una explosión en una coladera. El incidente quedó captado en video.

El suceso ocurrió en una banqueta de la comunidad de Poughkeepsie, el domingo 20 de abril de 2025, donde la mujer, quien empujaba un cochecito con un niño y acompañada por otro pequeño, pisó justo al lado de una tapa de coladera tan solo segundos antes de que ésta estallara violentamente.

VIDEO: Coladera estalla en calle de Nueva York

“Pensé: ‘Dios mío, no sé'. No sabía a dónde ir”, dijo Lisa Davis a la cadena CNN, la mujer que aparece en el video y quien iba acompañada de sus dos nietos. Davis aseguró que no sabía qué hacer después de escuchar el estallido, sólo pudo “agarrar a mi nieto y correr”.

La explosión lanzó fragmentos de concreto y obligó a los tres a correr para ponerse a salvo. La mujer aseveró que incluso no pudo correr de forma recta, ya que otra coladera ubicada más adelante también explotó.

No es primera explosión en coladeras de Nueva York

Los bomberos que acudieron al lugar informaron que no fue un incidente aislado: dos tapas de coladera explotaron en esa misma cuadra. La emergencia llevó a evacuar varios edificios cercanos debido a la detección de altos niveles de monóxido de carbono.

El departamento de bomberos local publicó el video de la explosión y ahí fue cuando Davis se dio cuenta de la magnitud de lo que sucedió y aseveró que estuvo a apenas unos centímetros de perder a su familia.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque la zona necesitará reparaciones importantes para garantizar la seguridad de los peatones.