¡Nueva York bajo el agua! Se inunda el Metro tras romperse una tubería de 127 años de antigüedad

El Metro de Nueva York y varias calles del centro de la ciudad de los rascacielos quedaron bajo el agua luego de que una tubería con 127 años de antigüedad se rompiera, provocando una enorme fuga de millones de litros de agua.

La estación de metro Times Square-42nd Street de Manhattan, la estación más transitada de “La Gran Manzana”, se inundó la madrugada del martes; las líneas del Metro 1,2 y 3 se vieron afectadas.

La tubería de agua de 127 años se rompió debajo de la calle 40 y la Séptima Avenida, desbordando más de 3 millones de litros de agua, según las autoridades de Nueva York.

"Trescientos mil clientes utilizan aproximadamente las líneas 1, 2 y 3 en una hora pico de la mañana, lo que da una idea de cuántas personas se vieron afectadas hoy", dijo Richard Davey, presidente de MTA New York City Transit.

We are officially seeing our first flooding in Times Square on Fort Myers Beach @winknews pic.twitter.com/XPyzEHn034 — Michael Hudak (@HudakTV) August 29, 2023

"Tenemos algunos retrasos residuales ahora que los trenes vuelven a su posición, logramos los avances correctos, pero para la hora pico de esta noche, no debería haber problemas", dijo Davey.

Algunas calles en el centro de Nueva York también resultaron afectadas, ya que en los videos compartidos en redes sociales, se podía apreciar algunos centímetros de agua.

Autoridades quitan todo el agua en el Metro de Nueva York

El servicio de Metro estuvo suspendido en las líneas 1, 2 y 3 durante gran parte de la mañana, aunque se restableció durante el mediodía.

El Departamento de Protección Ambiental tardó cerca de una hora en encontrar el origen de la fuga y cortar el agua, además de otras tres horas en bombear todo el líquido para sacarlos de la estación.

"No debería haber problemas en el viaje nocturno esta noche. Tenemos algunas salas de comunicaciones, algunos drenajes que tenemos que limpiar. Lo haremos después del viaje nocturno y entre trenes fuera de horario”, indicó Davey.

Con información de Reuters

