Guerra contra el narcotráfico no se detiene: nuevo ataque de EU a narcolanchas eleva a 191 los muertos en el Pacífico

Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos (EU) contra una narcolancha en el Pacífico Oriental dejó tres personas muertas ; el operativo fue confirmado por el Comando Sur, que aseguró que el buque estaba vinculado a rutas de narcotráfico y operado por lo que calificó como "organizaciones terroristas designadas", sin precisar nombres ni nacionalidades.

La acción contra el narco ocurrió el martes y se suma a una serie de intervenciones similares en la región; según el propio mando militar, ninguno de sus elementos resultó herido.

Las víctimas fueron descritas como hombres vinculados a actividades ilícitas, aunque no se ofrecieron pruebas públicas sobre la carga o el destino de la embarcación.

Operativos continuos y aumento de víctimas en lucha contra el narcotráfico

El ataque no es un caso aislado; un día antes, fuerzas estadounidenses habían intervenido otra embarcación en el mar Caribe, donde murieron dos personas. Estos operativos forman parte de una estrategia sostenida que, de acuerdo con reportes oficiales, se ha intensificado desde septiembre.

En conjunto, las acciones han dejado al menos 191 personas fallecidas en distintos puntos del hemisferio occidental; el gobierno estadounidense sostiene que se trata de una respuesta directa al tráfico de drogas en rutas marítimas, particularmente en el Pacífico Oriental, considerado uno de los corredores clave para el transporte de estupefacientes.

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On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

La estrategia de Washington y el concepto de 'narcoterrorismo'

La administración del presidente Donald Trump ha impulsado una política más agresiva en la región, en la que vincula el narcotráfico con amenazas de seguridad más amplias. Bajo ese enfoque, las embarcaciones interceptadas son consideradas objetivos legítimos si se presume su relación con redes criminales.

El Comando Sur ha señalado que los buques atacados transitaban por rutas conocidas del narcotráfico; sin embargo, no ha presentado evidencia detallada en cada caso, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para autorizar estos operativos.

Las operaciones han sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales; grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al no existir procesos judiciales previos ni confirmación independiente sobre las acusaciones.