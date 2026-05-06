Así se propagó el hantavirus en un crucero que zarpó de Argentina: cronología del brote

Las alertas sanitarias se han encendido luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara un brote de hantavirus a bordo del crucero “Mv Hondius” que zarpó de Argentina desde el 1 de abril de 2026.

Hasta el 4 de mayo, es decir, un mes después de que la embarcación iniciara su viaje por el Atlántico, se tiene registro de la muerte de 3 personas por este virus, así como 7 casos positivos entre los 147 pasajeros, pero ¿cómo inició la pesadilla?

Cronología del brote de hantavirus en el crucero “Mv Hondius”

El barco partió desde Ushuaia, Argentina, el miércoles 1 de abril de 2026, con 147 personas a bordo, entre ellos, 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación. El viaje formaba parte de un crucero de expedición para recorrer distintas islas del Atlántico Sur.

No pasaron ni 5 días cuando los síntomas comenzaron a manifestarse entre los pasajeros. A continuación, te compartimos la cronología de los hechos:



6 de abril: Un pasajero neerlandés presenta fiebre, dolor de cabeza y diarrea.

Un pasajero neerlandés presenta fiebre, dolor de cabeza y diarrea. 11 de abril: Este pasajero empeora y termina muriendo, por lo que su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico de ultramar.

De sueño a pesadilla



Un viaje de lujo por la Antártida se convirtió en tragedia tras un brote de Hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.



Más de 150 personas permanecen varadas frente a las costas de Cabo Verde para evitar que el brote llegue a tierra. La OMS confirmó al… pic.twitter.com/h6MjQqDvfs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Días después, la esposa del paciente cero comenzó a tener malestares estomacales, por lo que fue evacuada el 24 de abril, pero dos días después murió por el hantavirus.

Ese mismo 24 de abril, otro paciente de nacionalidad británica reportó tener fiebre y síntomas de neumonía, siendo evacuado de emergencia a un hospital de Sudáfrica, donde se reporta bajo observación médica.



2 de mayo : Se registra la tercera muerte, luego de que una mujer manifestara síntomas iguales a los de los primeros casos desde el 27 de abril.

: Se registra la tercera muerte, luego de que una mujer manifestara síntomas iguales a los de los primeros casos desde el 27 de abril. 3 de mayo: Crucero llega a Cabo Verde, donde se le negó el permiso de atracar ante los reportes de contagios.

Crucero llega a Cabo Verde, donde se le negó el permiso de atracar ante los reportes de contagios. 4 de mayo: OMS confirma 7 casos de hantavirus (2 por laboratorio y 5 bajo sospecha).

¿Cómo se originó el brote? posible transmisión entre personas

Si bien el hantavirus se transmite generalmente por contacto con roedores infectados, ya sea por su excremento o saliva, la OMS examina una hipótesis poco frecuente: la transmisión entre seres humanos.

Según los especialistas, esto podría haberse dado entre contactos muy estrechos, como las parejas o las personas que compartían cabina.

❗️🚢🇦🇷 - The first death aboard a hantavirus-affected cruise ship occurred nearly three weeks before health authorities issued an alert.



A Dutch woman collapsed and died at Johannesburg International Airport in South Africa after contact with the index patient carrying the Andes… pic.twitter.com/DCADPHVyqr — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 6, 2026

Aun así, la principal hipótesis es que los primeros contagios ocurrieron antes de abordar el barco, ya que los turistas infectados habrían viajado por Sudamérica antes de embarcarse.

Mientras tanto, 88 pasajeros y 59 tripulantes continúan bajo resguardo en sus camarotes, en espera de que sean recibidos por autoridades españolas en las Islas Canarias.