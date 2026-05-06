Trump frena el “Proyecto Libertad” en Ormuz tras avances de Estados Unidos con Irán y abre pausa a crisis energética

Estados Unidos frenó temporalmente su operativo para escoltar buques en el estrecho de Ormuz; el presidente Donald Trump anunció la decisión en sus redes sociales tras reportar "avances importantes" hacia un posible acuerdo con Irán , en medio de una de las mayores tensiones recientes por guerra en la región.

La medida implica una pausa en el despliegue que buscaba proteger el paso de petroleros varados en esta ruta estratégica, por donde circula cerca del 20 por ciento del suministro mundial de petróleo; aunque el operativo se detiene, el bloqueo sobre puertos iraníes se mantiene, lo que deja el escenario aún bajo presión.

Qué se detiene y qué sigue en la operación de EU

El operativo, conocido como "Proyecto Libertad", había comenzado apenas un día antes con escoltas a buques comerciales que permanecían detenidos fuera del Golfo; la decisión de pausarlo no implica un retiro militar, sino un ajuste mientras se evalúa la posibilidad de cerrar un acuerdo con Teherán.

El propio Trump señaló que la medida responde a una combinación de factores: presión internacional, avances en las conversaciones y el resultado de las operaciones recientes en la zona; sin embargo, dejó claro que el bloqueo marítimo sobre Irán seguirá activo .

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#IMPORTANTE | El presidente de EU, Donald Trump, informa que la operación "Proyecto Libertad" en el Estrecho de Ormuz se suspenderá temporalmente.



Esto para determinar si el acuerdo con Irán puede finalizarse y firmarse.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/TKJtnE3SV0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

Ormuz, el punto que define la crisis entre Estados Unidos e Irán

El estrecho de Ormuz no es un paso cualquiera; es el principal corredor energético del planeta. Desde el inicio del conflicto, la amenaza de cierre por parte de Irán con minas, drones y lanchas rápidas, detuvo el tránsito y elevó el precio del petróleo.

En respuesta, Estados Unidos desplegó fuerzas navales, atacó infraestructura táctica iraní y comenzó a escoltar buques; el Pentágono confirmó la destrucción de embarcaciones, drones y misiles en los últimos días, en una ofensiva que buscaba reabrir la ruta.

Lo que ya se mueve: petróleo y mercados

La reacción fue inmediata; tras el anuncio, el precio del crudo cayó y volvió a ubicarse por debajo de los 100 dólares por barril. El dato no es menor: ese nivel se había convertido en referencia desde que el conflicto disparó la crisis energética global.

El mercado interpreta la pausa como una señal de posible distensión, aunque el riesgo no desaparece; cualquier intento de bloqueo total en Ormuz podría volver a tensar los precios en cuestión de horas.

Negociación abierta, pero sin garantías

Hasta ahora no hay detalles sobre el supuesto avance en las conversaciones con Irán; la Casa Blanca no ha precisado condiciones ni plazos, y desde Teherán no hay respuesta pública inmediata.

El alto el fuego se mantiene, pero el punto central sigue sin resolverse: el control del estrecho y el flujo de petróleo; mientras eso no cambie, el conflicto sigue latente, incluso con la pausa del operativo.