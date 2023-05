Reglamento de grúas para autotransporte de carga entra en vigor: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SICT, informó la entrada en en vigor del nuevo “Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos”, que desde ahora rige en las vías generales de comunicación y en zonas federales donde circula autotransporte de carga, además regula la operación de los permisionarios de grúas.

De acuerdo con la SICT, el nuevo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este miércoles 3 de mayo, establece tabuladores de los servicios auxiliares que los permisionarios prestan de arrastre, los cuales se fijarán sobre una base tarifaria (UMA) por el cobro de las maniobras correspondientes al servicio, considerando “montos máximos”, de acuerdo con el tipo de grúa por banderazo y por kilómetro de arrastre, y diversas categorías.

Esto es lo que contiene el nuevo reglamento para grúas

Entre otros factores, la SICT señala en un comunicado que el nuevo reglamento contempla:

-Una base tarifaria (UMA) para la prestación del servicio de salvamento dentro del camino que deberá cobrar la persona permisionaria, considerando montos máximos y tipo de grúa; especifica una cuota por hora de servicio (UMA) sobre custodia y señalización.

-Una base tarifaria para la prestación del servicio de salvamento fuera del camino que deberá cobrar la persona permisionaria, considerando montos máximos y tipo de grúa, y establece una cuota por hora de servicio (sobre UMA) para custodia y señalización.

-Una tabla específica sobre costos y conceptos para el salvamento con grúa industrial.

-Establece los requisitos para recuperar un vehículo en depósitos permisionados.

-En el caso de daños, pérdidas, robos, extravíos o faltantes acreditados producidos con motivo de los servicios de arrastre, de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos, la persona permisionaria tendrá la obligación de restituirlos en el plazo de 60 días.

Por esto se planeó un nuevo Reglamento de Grúas

En marzo pasado, traileros y transportistas denunciaron ante las cámaras de Fuerza Informativa Azteca cobros excesivos y mafias de grúas cuando sufren accidentes en carreteras, porque les cobran incluso más de 250 mil pesos por el arrastre de sus unidades chocadas, especialmente cuando se ven en la urgencia de utilizar las rampas de emergencia y las unidades de carga quedan varadas.

Así, además de los robos en carreteras y autopistas de México, los transportistas deben enfrentar mafias de grúas que les cobran cantidades excesivas. Rodolfo Cano, un empresario con varias décadas en el negocio de autotransporte de carga, señala cobros excesivos de las grúas y comenta a Fuerza Informativa Azteca que el último siniestro de una de sus unidades “fue en la carretera Texcoco - Lechería, 284 mil pesos me cobraba la grúa de Teotihuacán, no hubo maniobras, y no hay quien los regule ni les diga nada, son intocables”.

Así, dicen los traileros, tomar la rampa de emergencia no es lo peor en un accidente, sino cuando llega la grúa a sacarlo y es que cuando un transporte de carga toma una rampa de emergencia deberá asumir los daños causados a esa rampa, que es propiedad del concesionario de la autopista.

