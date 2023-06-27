La Dama con abanico de Gustav Klimt rompe récord, alcanza 74 millones de libras
El último retrato del pintor austriaco Gustav Klimt, la “Dama con abanico”, fue vendido en 74 millones de libras, ahora es la obra más cara subastada en Europa.
Luego de una tensa batalla de ofertas que duró 10 minutos, el último retrato de Gustav Klimt, "Dame mit Facher" ("Dama con abanico"), fue vendido por la cantidad de 74 millones de libras, que equivalen a poco más de mil 600 millones de pesos, durante una subasta en Sotheby's en Londres, Reino Unido.
"Dame mit Facher" ("Dama con abanico") tenía un precio referencial de 65 millones de libras, que superó y ahora es considerada la pintura más cara jamás subastada en Europa.
#AuctionUpdate Gustav Klimt’s last great masterpiece ‘Dame mit Fächer’ (1917-18) soars to $108.4m / £85.3m at #SothebysLondon, setting a new auction record for the most valuable painting ever sold at auction in Europe. #SothebysModern pic.twitter.com/0v4DGxdTf4— Sotheby's (@Sothebys) June 27, 2023
"Es muy raro que una pintura de Klimt de esta calidad y calibre del retrato de una mujer salga a subasta, solo una vez cada 10 años más o menos ves algo así, porque la mayoría ya están en grandes museos alrededor del mundo", señaló, Helena Newman, presidenta de Sotheby's Europa y directora mundial de arte impresionista y moderno.
El récord anterior en subastas europeas lo tenía una escultura de bronce del escultor y pintor suizo Alberto Giacometti, llamada "El hombre que camina I" fue vendida por Sotheby's de Londres, Reino Unido en 2010, a un precio de 64 millones de libras.
¿Cuándo pintó Gustav Klimt a la "Dame mit Facher" ("Dama con abanico")?
Esta pintura es considerada por expertos en arte como una de las últimas y más bellas obras maestras del austriaco Gustav Klimt, donde retrató a una mujer de quien nunca se conoció el nombre.
"Muestra a Klimt en el apogeo de su destreza creativa, basándose en imágenes de Asia por las que estaba obsesionado: los textiles y el vestuario que poseía de China y Japón realmente todas las imágenes traían esas influencias", comentó Newman.
La directora mundial de arte impresionista y moderno continuó describiendo la obra, la cual fue realizada entre 1917 y 1918 poco antes de que Gustav Klimt muriera a causa de un derrame cerebral el 6 de febrero de 1918, incluso, "Dame mit Facher" ("Dama con abanico") fue encontrada todavía en el caballete del estudio del pintor.
"Puedes ver los pájaros detrás, el fénix que es símbolo en China de la vida eterna, el pavo real y la flor de loto. El fondo y el primer plano en el que está vestida con este kimono se fusionan en un formato cuadrado extraordinario, un plano de patrón superpuesto decorativo", describió Newman.
¿A quién fue vendida "Dame mit Facher" ("Dama con abanico")?
La pintura fue vendida a una firma de asesoría de arte con sede en Hong Kong, China, la cual hizo una oferta a nombre de un coleccionista, "entonces vendo, damas y caballeros, la "Dama con abanico" de Klimt por 74 millones de libras esterlinas, ¡Vendido, felicidades!", fueron las palabras de Helena Newman al finalizar la subasta.