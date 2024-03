Obstáculos para llegar a la frontera: Así es como intentan cruzar los migrantes a Estados Unidos

Diferentes maneras y lugares, pero todos con la misma intención de jugarse la vida hasta llegar a los Estados Unidos, así es el cruce de migrantes desde México.

Esquivar una pequeña malla y luego correr tan rápido como pudo es lo que hizo don Gilberto hace 40 años para ingresar a territorio estadounidense. Hoy, reconoce que es más difícil, caro y riesgoso el ingreso debido a los múltiples operativos en ambos lados de la frontera.

Décadas después, cruzar a Estados Unidos es peligroso, pero no imposible. Incluso, los migrantes siguen estableciendo nuevas formas de llegar, según confirmó la Patrulla Fronteriza.

“Hacen escaleras de lazos o de metal que es soldado para alcanzar su sueño... En tablas de surf, lanchas pesqueras que les dicen las pangas, incluso nadando, pueden cruzar en un Jet Ski”, explicó el jefe de la Patrulla Fronteriza en San Diego, Gerardo Gutierrez.

Buscan llegar a Estados Unidos por el mar, pero son interceptados

A toda velocidad intentan llegar en lanchas, las autoridades los persiguen y les lanzan primero una bengala, pero al no detenerse les disparan y disparan balas de goma. “Si no quieren parar usamos municiones que son específicas para el motor, tratan de cruzar el mar con lo que pueden”, añadió Alejandro Rentería, supervisor de Air And Marin CBP.

Otro nuevo método que implementaron los migrantes es a través de la tierra, por el drenaje. Así es como buscan llegar a Estados Unidos, sin importar que pongan en riesgo su vida. “Es un sistema que básicamente corre hacia el río, es un drenaje, puede ser utilizado por las organizaciones criminales”, explicó Claudio Herrera, vocero de la Patrulla Fronteriza.

Incluso existen algunos que intentan ingresar por la puerta principal a los Estados Unidos, diferentes maneras y lugares, pero la misma forma de jugarse la vida.