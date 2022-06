“Extraño a mi hijo” | Obstrucción de vínculo parental

Ya no es ajeno ni poco conocido el caso de muchos padres que por la lucha de poderes al término de un matrimonio utilizan a sus hijos como rehenes, no se dan cuenta que ellos sufren, ni se ponen a pensar que cuando le dicen: tu papá es malo, no te quiere, te abandono, le están creando un vacío interior al niño, una autoestima decadente y crece con odio, inseguridad y resentimiento.

Más de 82 mil niños en México son víctimas de “obstrucción de vínculo parental” y estos son susceptibles a caer en adicciones, problemas de la adolescencia e incluso cometer delitos o terminar con su vida.

Esta obstrucción es también una forma de maltrato y de abuso emocional hacia los menores que puede tener repercusiones psicológicas para toda la vida.

Conocí de cerca a Miguel, papá de Miki y Ana Sofí... Lleva más de cinco años sin ver a sus hijos cuando decidió terminar la relación con su mamá, entraron abogados, juicios y amparos para poder ver a sus hijos.

Su casa está intacta desde que se fueron, el carrito de carreras que era la cama de Miki y las muñecas y disfraces de Ana Sofí aún permanecen ahí, fotos de él con sus hijos por toda la casa desde que eran bebés hasta que dejó de verlos.

Y por una orden judicial comenzó a tener contacto con ellos en un centro de convivencia en compañía de su madre, unos cuantos minutos y vigilado por policías y psicólogos.

Ahora sólo puede convivir con ellos a través de una videoconferencia, que siempre es en el auto de la mamá y apenas y logra verlos, porque se esconden detrás de los asientos. Han crecido tanto, que ahora le gritan a su papá: “no te quiero ver, te odio, aléjate”, son niños y ya odian y ya guardan rencor, esas palabras y acciones son las mismas que su mamá tuvo contra su progenitor.

Es muy triste ver a un niño arremeter contra su padre, pero es peor aún saber el daño que esto causará cuando sea un adulto. Dicen los expertos en psicología que, en un futuro, no se cierran esos ciclos emocionales porque no alcanza el niño a entender lo que paso y más adelante a lo largo de su vida podrá repetir patrones, evitar compromisos o crearse una imagen negativa de la figura paterna o materna, según sea el caso, entonces quizá evite casarse o ser padre.

Alfredo se despidió de Nico en tribunales

Visité a otro papá, Alfredo quien perdió la posibilidad de convivir con su hijo hace 10 años, se despidió de él en tribunales, frente a policías y juzgadores y no supo más del pequeño Nico. Él volvió a casarse y tiene otro niño, pero el vacío que dejó Nico nunca cambiará.





Decidió terminar la pelea en tribunales porque no quería hacerle más daño a su hijo y porque veía que su madre no accedería.

Con el afán de que algún día su hijo cuando sea grande sepa que su padre ahí ha estado y ahí estará ha creado una asociación que se llama “1000 pelotas para ti”, con la que pretende reunir a la mayor cantidad de padres y madres que estén viviendo esto para lograr hacer un cambio en el que puedan tener acercamiento con autoridades de tribunales y apoyar el derecho que tienen los niños a convivir con papá y con mamá.

Escribió el libro “MIJO TIENE UN DINOSAURIO”, dedicado a Nicolás, en el que existe un monstruo que los separó cuando su mamá y él se divorciaron y pretende dejar plasmada su historia para que cuando Nicolás crezca sepa que nunca quiso estar lejos de él.

Historias como la de Miguel y Alfredo hay muchas y no es un problema de género; sin embargo, se tiene registrado que, de cada 10 madres, cinco obstruyen la convivencia con su otro progenitor de manera recurrente.

Vale la pena reflexionar que la lucha por una pensión o el desgaste emocional tras un divorcio es una cuestión distinta al derecho que tienen ambos padres de estar presentes en la vida de sus hijos. De nada vale convertir los recuerdos de un hijo en olvido, su amor en odio, su inocencia en culpa y su identidad en confusión.