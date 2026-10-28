Ofrecen recompensa por expareja de doctora Cristina, víctima de feminicidio en Veracruz; van por papá de él también

El 15 de octubre localizaron una mujer sin vida en un departamento en Coatzacoalcos, Veracruz. Era la doctora Cristina Ramos Argüello, víctima de feminicidio.

Luego del crimen, las autoridades de ofrecieron una recompensa por un padre e hijo que estarían presuntamente implicados. La mujer fue encontrada sin vida dentro de su domicilio.

Expareja de doctora asesinada es buscado junto con su padre

Tras 12 días depués del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz publicó los nombres y rostros de ambos, a quienes identificó como Lenin Salvador Córdova Pérez y Lenin Yuri Córdova Santana, prófugos de la justicia.

En dos fichas, la institución dio a conocer los detalles de ambos hombres, por quienes ofrece una recompensa de 350 mil pesos por información útil y veraz que lleve a su localización.

Lenin Salvador Córdova Pérez es expareja de la doctora Cristina Ramos Argüello y sospechoso del feminicidio. El segundo hombre al que buscan es el padre del sospechoso; ambos estarían presuntamente relacionados con la muerte de la doctora.

Esto se sabe del feminicidio de la doctora Cristina Ramos en Coatzacoalcos

Cristina Ramos Argüello era una doctora de de 34 años, a quien el 15 de octubre de 2026 localizaron sin vida en el fraccionamiento Santa Cecilia. Era originaria de Paso del Macho.

Ana María Ramos, hermana de Cristina, pidió a las autoridades no detener las investigaciones. Tras los hechos, compañeros, amigos y familiares protestaron el Día del Médico para exigir justicia por la doctora. En la protesta pidieron que la expareja de la doctora sea detenido al ser señalado como presunto responsable.

“Necesitamos recordarle a las autoridades que esto no se ha olvidado y ni se olvidará”, expresó Amanda Reyes Mateos, cirujana general.

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Estefanía Jiménez Estudillo, amiga de Cristina, aseguró que la doctora había denunciado supuesto hostigamiento que sufría por parte de su expareja. “Ella levantó una denuncia digital en donde ya le estaba dando proceso a esto. La hostigaba. Sí, la amenazaba”, comentó.

Ana María Ramos, hermana de Cristina, pidió mantener la difusión de la imagen de Lenin Salvador para contribuir a su localización y llamó a las autoridades a no detener las investigaciones.