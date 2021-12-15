O.J. Simpson obtiene liberación temprana de su libertad condicional

O.J. Simpson, la exestrella del fútbol americano y personalidad de la televisión, obtuvo una liberación anticipada de la libertad condicional por una condena por robo en Nevada, dijo la policía el martes 14 de diciembre.

El famoso ya había sido juzgado y absuelto por el asesianto de su esposa y un amigo, en 1994.

Simpson fue condenado en 2008 por robo y secuestro en una disputa sobre recuerdos deportivos en un hotel casino de Las Vegas. Cumplió nueve años en una prisión de Nevada y fue puesto en libertad condicional en 2017.

"El señor Simpson ha estado en libertad condicional desde el 1 de octubre de 2017 y su período de libertad condicional expiraría el 9 de febrero de 2022", dijo la portavoz de la policía estatal de Nevada, Kim Yoko Smith, en un comunicado.

"La decisión de otorgar la liberación anticipada de la libertad condicional fue ratificada el 6 de diciembre de 2021", dijo.

Simpson vive en una comunidad cerrada en Las Vegas, donde juega golf.

Con 74 años de edad, #OJSimpson terminó su libertad condicional y ahora es un hombre libre, así lo informó la policía de Nevada. pic.twitter.com/i5jbAzlui8 — Kary Correa (@KaryCorrea) December 14, 2021

Simpson y sus problemas con la Ley

En 1995, Simpson fue absuelto por un jurado de los asesinatos de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman. En 1997, perdió una demanda civil por homicidio culposo y el tribunal otorgó una sentencia de $ 33,5 millones en su contra.

Mientras se encontraba en la cárcel durante el juicio por asesinato, los padres de Nicole Brown, Louis y Juditha, tuvieron la custodia de los hijos menores de O.J., Sydney y Justin. Cuando Simpson fue absuelto, recuperó la custodia de los niños. A finales de 1998 ganó judicialmente la custodia de los menores, aunque la sentencia fue anulada. Volvió a ganar la custodia de sus hijos en el 2000, tras ganar el segundo juicio.

El corredor del Salón de la Fama también se hizo un nombre como un popular lanzador y actor. Pero la imagen que muchos recuerdan mejor es la de O.J. Simpson en su Ford Bronco blanco huyendo en una persecución policial televisada a nivel nacional en vivo después de que los dos cuerpos apuñalados y cortados fueron encontrados en la casa de su ex esposa en Los Ángeles