¡Ojalá el karma se los cobre! Dice mamá de Brandon Giovanny

Marisol Tapia, la madre de Brandon Giovanny Hernández Tapia, el menor de 12 años que falleció en el accidente del Metro la noche de este lunes, pidió justicia para su hijo y aseguró que las autoridades de la Ciudad de México no le han ofrecido ningún tipo de ayuda.

La mujer, que durante horas recorrió hospitales en búsqueda de su hijo, afirmó que la muerte de Brandon Giovanny es una injusticia, pues las autoridades encargadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro conocían las fallas que tenía la Línea 12.

“Ojalá pasen por lo mismo, ojalá pierdan lo que más quieren en la vida”, declaró Marisol Tapia en entrevista con una radiodifusora, al ser cuestionada sobre sus peticiones para Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México.

Recalcó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también tenía conocimiento de los problemas que presentaba la Línea Dorada, inaugurada en octubre de 2012.

Marisol Tapia detalló que durante el tiempo en que no supo nada sobre Brandon Giovanny, solamente un grupo de diputados se pusieron en contacto con ella para ayudarla a levantar la Alerta Amber.

Asimismo, dijo que el padre del menor, quien se encuentra hospitalizado por las lesiones que sufrió durante el colapso de la Línea 12, todavía no sabe que el pequeño Brandon Giovanny perdió la vida cuando se dirigían a casa.

Familiares dan el último adiós a Brandon Giovanny

Marisol Tapia encontró a su hijo en el anfiteatro de la coordinación territorial de Iztapalapa-6, donde fueron llevadas otras víctimas mortales para que sus familiares pudieran identificarlas.

“No esperé ver a mi hijo en esa plancha, muerto. Nada me lo va a devolver, me lo mataron, pero que quede en la conciencia de esas personas y ojalá el karma se los cobre donde más les duele, así como a mí me arrebató a mi hijo”, declaró.

La madre de Brandon Giovanny tuvo la entereza de hablar ante los medios, tras enterarse de la muerte de su hijo en el #accidente de la #Linea12 #MetroCDMX pic.twitter.com/zCugKocpBQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2021

El menor y su madre tenían planes para festejar el 10 de mayo, su idea era salir a pasear juntos e incluso Brandon Giovanny había ahorrado dinero para comprarle un regalo a Marisol.

“Y ahora lo voy a enterrar”, afirmó, entre lágrimas.

Este miércoles, Brandon Giovanny fue despedido por su familia, quienes lloraron frente al féretro blanco donde descansa el menor, mientras un sacerdote ofrecía una misa.

“Le robaron la vida a mi nieto”, señaló la abuela del pequeño, quien llegó a las 02:00 de la mañana a su casa.

El cuerpo del menor de 12 años descansará en el panteón de San Lorenzo Tezonco, ubicado cerca de la estación Olivos, lugar donde el Metro de la CDMX se derrumbó, matando a 25 personas, incluido Brandon Giovanny.

