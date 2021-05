Habrá justicia por el accidente en la Línea 12, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que habrá justicia por el accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en el que murieron 25 personas y 70 resultaron heridas, y que no se ocultará nada.

Al ser cuestionado sobre cuándo estará listo el informe sobre lo que provocó el accidente en la Línea 12, el presidente López Obrador dijo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decidió que una empresa internacional, que tiene experiencia en este tipo de accidentes, realice el peritaje.

Te recomendamos: Kamala Harris visitará México el 8 de junio: AMLO

“Corresponde a la Fiscalía, es un asunto judicial, inclusive penal, porque perdieron la vida personas, entonces se tiene que llevar a cabo una investigación a fondo y además la jefa de Gobierno decidió que intervenga una empresa que tiene conocimientos sobre la materia, para hacer un dictamen o un peritaje y ella dijo que se va a actuar con apego a la legalidad y también con justicia”, dijo el jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador lamentó que integrantes del partido conservador intenten sacar raja de la tragedia en la Línea 12 y lamentó el amarillismo en los medios nacionales e internacionales.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ de nueva cuenta respalda al gobierno de Ciudad de México y prometió que habrá una #investigación para conocer las causas del #desplome ocurrido en la línea 12 del #metro pic.twitter.com/PZhuarbJkI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2021

“Ayer fueron del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, esas son actitudes muy irresponsables, no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable, porque también hay una crisis en todos los medios de información, no solo en México, una falta de ética que no se había visto”, agregó el mandatario federal.

AMLO envía abrazo fraterno a familias de víctimas

El presidente López Obrador envió un abrazo fraterno, respetuoso y cariñoso de los familiares que perdieron la vida en el accidente de la Línea 12 y deseó la pronta recuperación de los heridos que están en hospitales.

“Se va a seguir informando sobre estos tristes acontecimientos, sobre esta tragedia, lo está haciendo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien cuenta con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo, con toda nuestra solidaridad y como se dijo el día de ayer se va a hacer una investigación a fondo, minuciosa, para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables”.