Los fines de semana escuchabas su nombre y sabías que algo bueno había pasado con las Chivas, pero esta vez, ocurrió lo contrario, fue una noticia que sacudió a muchos: el exfutbolista Omar “N” fue detenido… y solo llega a la mente una frase: “ojos vemos, mañas no sabemos”.

El exjugador podía presumir de éxito en lo deportivo, que logró durante 20 años que duró su carrera; sin embargo, de pronto te enteras que, presuntamente, abusó sexualmente de una menor de edad.

Esa es una noticia que sacude, pero también debemos prestar atención al otro mensaje, que es sobre creerle a los menores cuando nos dicen las cosas.

La víctima presuntamente es hija de la pareja del exfutbolista, quien habría grabado a Omar “N” y de esta manera se enteró de las agresiones, con esos videos presentó la denuncia.

Exfutbolista Omar “N” fue detenido en Zapopan, Jalisco

El pasado 4 de octubre se dio a conocer la captura del exjugador en el municipio de Zapopan, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

La Fiscalía de Jalisco informó en un comunicado que hicieron una carpeta de investigación consistente para obtener una orden de aprehensión. Lo destacado aquí es que pocas veces usan esta palabra, “consistente”, lo que indica es que el caso tan delicado no se les iba a caer por ningún lado.

Posteriormente, la autoridad anunció que fue imputado, tras ser puesto a disposición de un Juzgado. El 10 de octubre se realizará la audiencia donde se decidirá si se vincula a proceso.

La exestrella de las Chivas nació en Los Mochis, Sinaloa, con el equipo tapatío jugó como delantero y se convirtió en el máximo goleador del club. También formó parte de las alineaciones de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos de 2004 y 2006.

También jugó en España, con el Deportivo La Coruña; en su regreso a México, con los Tigres de la UANL; el Atlas y en Estados Unidos, en el Kansas City.