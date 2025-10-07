Omar Bravo, el exjugador de Chivas y exseleccionado nacional, permanece recluido en una zona que tiene mayor seguridad en el Penal de Puente Grande, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández.

En entrevista con medios de comunicación, el titular de la SSP de Jalisco indicó que el exseleccionado nacional está detenido por el delito de abuso sexual infantil agravado.

“Ya está en Puente Grande, en el Reclusorio Metropolitano. No se le está dando trato preferencial, es un trato igual que a los demás. Es un área donde hay más personas que de alguna manera podrían tener riesgo sobre todo el tipo de delito, es un área de mayor vigilancia por parte de la seguridad penitenciaria”.

Detienen a Omar "N", exfutbolista de la Selección Mexicana por presunto 4bus0 s3xu4l infantil. ⛓️⚽ La información con Gustavo Cárdenas. (@guscardenascp) pic.twitter.com/XBQvoUv966 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 6, 2025

¿Cuándo se sabrá si vinculan a proceso o no a Omar Bravo?

Después de la primera audiencia, la defensa del exjugador de Chivas solicitó la duplicidad del término, por lo que será el próximo 10 de octubre cuando se sepa si sea vinculado a proceso o no por el delito de abuso sexual infantil.

Omar “N” fue detenido durante la tarde del sábado tras un operativo en la zona centro de Zapopan, mientras se encontraba en un restaurante.

Omar Bravo ya no sería embajador del Mundial de 2026

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, dijo que con la detención del exfutbolista se pone en riesgo su participación en el Mundial del siguiente año en donde Jalisco será una de las sedes del torneto de futbol, donde sería embajador.

En entrevista con medios de comunicación, Frangie dijo que esperará lo que ocurra en la siguiente audiencia para saber qué ocurrirá con este puesto de embajador.

“Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. Todo va a determinar lo que el juez y todo el procedimiento legal determine. En caso de que sale culpable, pues se quitará de la lista”, aclaró.

Sin trato especial para quien cometa delito

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, también dijo que nadie, independiente de su profesión, tendrá trato especial si cometió un delito, al ser cuestionado sobre el caso de Omar Bravo.

De acuerdo con la legislación de Jalisco vigente dle Código Penal, el abuso sexual agravado es castigado con 20 años de prisión.