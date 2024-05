¡Alerta para embarazadas! Ola de calor en México pone en riesgo su salud y la de su bebé

En las últimas semanas, las temperaturas en México están a su “máximo” y distintos estados han sido afectados por la ola de calor, por esto es muy importante mantenerse hidratados todo el tiempo, pero, en la población específica de las mujeres embarazadas, ¿cuáles son los riesgos?

Aunque en muchas ocasiones se toman por “sentado” las altas temperaturas, es importante tomar cartas en el asunto y saber de qué manera podrían afectar a tu cuerpo y al de tu bebé, así como los consejos para prevenirte en estas fechas, por eso te decimos qué dice el British Journal oh Obstetrics and Gynecology.

¿Cómo prevenir los efectos de la ola de calor durante el embarazo?

¡Atención madres y padres! Durante la ola de calor es muy importante prevenir, en medida de lo posible, los golpes que te dan las altas temperaturas, por esto, se recomiendan más puntos que no sólo son mantenerse hidratados. Estos son:



Evitar el calor

Usar ropa holgada y ligera

Tomar baños o duchas frías

Comer alimentos frescos y ligeros

Evitar el alcohol y la cafeína

Descansar lo suficiente

¿De qué manera afecta la ola de calor a las mujeres embarazadas?

De acuerdo con el British Journal oh Obstetrics and Gynecology, cuando no mujer se encuentra embarazada y se expone a las altas temperaturas esto podría afectar en el nacimiento de los bebés, ya que los vasos sanguíneos se contraen. Otros síntomas son:



El pulso es más rápido e intenso La piel enrojecida con las altas temperaturas La temperatura corporal es más elevada (superior a los 39.5 grados) Con frecuencia, dolor de cabeza Mareos, vértigo, náuseas e incluso vómitos.

¿A qué hora es el Sol más dañino para las personas?

En un extenso estudio realizado por la Sociedad Americana Contra El Cáncer, establecen que la hora en la que es más peligroso el Sol para el cuerpo humano es entre las 10:00 y las 16:00 horas, con especial énfasis en el medio día y sobre todo durante la primavera y verano. Es en esta época en la que los rayos UV pueden ser más potentes, aunque depende de otros factores.