Una ola de calor se apoderó del sur de Estados Unidos cuando las temperaturas altas superaron los 38 grados Celsius y la humedad estuvo presente en una amplia franja de la región durante todo el fin de semana festivo.

Mientras tanto, en Chicago, se advirtió a los niños, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias que permanecieran en el interior por una razón completamente diferente: el aire contaminado.

Alrededor de 62 millones de estadounidenses en el centro de Arizona, en todo Texas y el sur profundo y en la península de Florida estaban bajo alertas, advertencias y avisos de calor excesivo que se esperaba que durarán hasta el 4 de julio, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostica que las temperaturas por la ola de calor alcanzarán los 43 grados Celsius en Dallas, 43 grados en Nueva Orleans y 41 grados en Mobile, Alabama, dijo el servicio, instando a las personas de toda la región a mantenerse alejadas del sol y beber muchos líquidos. El sistema estacionario de alta presión en el sur que atrapa el calor y la humedad, conocido como domo de calor, ha estado presente durante las últimas semanas, provocando un clima sofocante.

Ray Walker / Residente de Texas:

“Aquí, con este calor, y viviendo al aire libre, el agua es extremadamente importante. Hemos tenido que acelerar y dar más agua debido a este calor”.

A relentless heat wave kept its grip on the US South as dangerously high temperatures rising well above 100 degrees Fahrenheit and oppressive humidity were on tap across a wide swath of the region through the holiday weekend https://t.co/yx5JPAiPfC pic.twitter.com/8RGYP87HsV — Reuters (@Reuters) June 28, 2023

Culpan al cambio climático por ola de calor en Estados Unidos

La creciente frecuencia e intensidad del clima severo en los Estados Unidos es un síntoma del cambio climático provocado por el hombre, dijo la analista climática Susan Joy Hassol.

El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), el operador de la red eléctrica de Texas, proyectó que el uso de electricidad batiría récords esta semana a medida que los hogares y las empresas aumentaran el aire acondicionado en medio de las altas temperaturas. El clima extremo es un recordatorio de la congelación de febrero de 2021 que dejó a millones de tejanos sin electricidad, agua y calefacción durante días durante una tormenta mortal mientras ERCOT luchaba para evitar un colapso de la red después de que se interrumpiera una cantidad inusualmente grande de generación.

Hassol también advirtió que una falla en la red eléctrica en Texas, donde por la ola de calor la demanda de electricidad está batiendo récords, podría ser mortal.

"Si seguimos en nuestro camino actual, solo empeorará y esto parecerá sólo el comienzo. Lo que es el verano más caluroso en este momento será un verano fresco dentro de 30 años", dijo Joy Hassol.