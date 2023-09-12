Olivia Salomón buscará candidatura de Morena para gubernatura de Puebla en Elecciones 2024

Olivia Salomón buscará liderar al Comité de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena para la gubernatura del estado en Elecciones 2024 en Puebla.

Mediante un mensaje transmitió a través de sus redes sociales, Olivia Salomón anunció su decisión acerca de separarse del cargo como Secretaria de Economía en el estado de Puebla con la finalidad de buscar que sea ella quien encabece al Comité de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena en las Elecciones 2024 para la gubernatura de la entidad. Salomón dejará su actual cargo a partir del 15 de septiembre de 2023.

En su publicación en redes sociales, Oliva Salomón agradeció al Sergio Salomón, Gobernador del Estado de Puebla por permitirle dirigir la Secretaría de Economía durante su mandato, además de que reconoció y expresó su gratitud a cada colaborador que integran la Secretaría y sobre todo a quienes demostraron una gran entrega, esfuerzo y compromiso en su trabajo, por el bien de la entidad.

La aún secretaria de economía de Puebla también externó su reconocimiento hacia sus compañeros de gabinete por el trabajo en conjunto que permitió generar mejores condiciones para el estado de Puebla.

¿Que hizo Olivia Salomón durante su gestión al frente de la Secretaría de Economía en Puebla?

Entre sus resultados como titular de la Secretaría de Economía en Puebla, Olivia Salomón logró que la economía de Puebla tuviera un crecimiento del 5.2% al cierre de 2022, por lo que la entidad avanzó 8 posiciones, con lo que superó al promedio nacional que fue del 4.0 por ciento según cifras del INEGI en su actualización del pasado 28 de julio 2023.

Durante la gestión de Olivia Salomón, otros sectores registraron crecimientos de dos dígitos entre los años 2019 y 2023 entre los que se destaca la fabricación de maquinaria y equipo con un 45%, fabricación de equipo de transporte con un 29.5%, la industria del plástico y del hule creció un 26.8%, además de que la elaboración de bebidas y tabaco reportó un 26.4%; mientras que la fabricación de productos metálicos logró un repunte del 25%, y las ventas de la industria alimentaria un 21%, según el INEGI. Además, se lograron recuperar 122 mil 69 empleos que se perdieron en la pandemia. Un superávit de 18 mil 682 fuentes de empleo al mes de agosto de este 2023.

Olivia Salomón Vibaldo

Olivia Salomón, actual secretaria de Economía del gobierno de Puebla, una licenciada en Administración de Negocios quien fuera esposa del empresario Rafael Moreno Valle Sánchez, quien falleció en el año 2020.