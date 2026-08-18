El INE prepara bolsa histórica: Morena gastará 9.7 millones de pesos diarios de dinero público en 2027

Morena, el "ganón" del presupuesto a partidos y es que se perfila como el partido más caro del país, al recibir un importe para 2027 superior a los 3 mil 571 millones de pesos, lo que incluye 805 millones de pesos para sus campañas a la Cámara de Diputados.

Los recursos que recibirá el partido oficial duplican a lo que tendrá el PAN con mil 770 millones de pesos y casi triplican al PRI que tendría mil 339 millones, en números redondos.

En tanto los partidos de reciente creación, como Somos México, recibirán un presupuesto, de gasto ordinario y campaña federal, por unos 213 millones de pesos.

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Morena, el partido más caro de México: recibiría más de 3,500 mdp para las elecciones de 2027

El INE determinó, en un anteproyecto de financiamiento, que solicitará una bolsa por 10 mil 842 millones de pesos para partidos y candidaturas independientes. La fórmula se aplica con base en lineamientos estipulados en la Constitución y considera el número de votos recibidos en la última elección.

Morena para 2027 podrá gastar más 9.7 millones de pesos al día. El financiamiento para partidos políticos será aprobado por el Consejo General del INE en su sesión de este martes.

¿Cuánto dinero recibirán los partidos políticos en 2027?

Rumbo a los comicios de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) contempla destinar una bolsa superior a los 10 mil 842 millones de pesos para cubrir las prerrogativas públicas de los partidos políticos y las candidaturas independientes.

Del monto, siete mil 879 millones 331 mil 706 pesos corresponden a las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos. En esta proyección, partidos de reciente creación Paz y Somos México, recibirán cada uno 157 millones 586 mil 634 pesos, equivalentes al 2% del financiamiento ordinario.

