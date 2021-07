¿Qué olores detecta tu perrito cuando lo sacas de paseo?

El olfato y el tacto son los sentidos más grandes de un perrito y cada vez que lo sacas a un paseo, puede detectar olores que quizá los humanos no perciben con tanta facilidad, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield, mencionó que los perros tienen de 500 hasta mil 500 unidades más de sensación de olor, en comparación con los humanos, por lo que esto los hace “muy especiales”.

Todos los animales tienen 12 pares de nervios especializados en la parte del cerebro, conocidos como pares craneales. En los perros el número uno está dedicado al olfato y ocupa la parte frontal del cerebro, que es la más desarrollada.

De acuerdo con Reyes Delgado, cuando un perrito sale de paseo, todo el tiempo va oliendo o “venteando”, esto es visible porque levanta la nariz o la pega al suelo para tratar de percibir diferentes aromas.

Si un perrito se encuentra con otro, lo primero que hace es acercarse para oler la zona de los genitales o la zona perianal, con esto puede detectar si el otro ejemplar es macho, hembra, si es joven e incluso si está enfermo.

“Identifican todo tipo de situaciones, por ejemplo, un macho puede encontrar a una hembra en celo a 200 o 500 metros de distancia. A veces resulta un problema, porque de pronto el macho no come, quiere salir de la casa y el dueño no sabe por qué”, dijo el especialista de la UNAM.

Gracias a la capacidad que tienen los perros para detectar olores, muchos son criados y entrenados para rastreo. Los ejemplares de la raza basset hound, por ejemplo, son capaces de detectar una gota de sangre en una cubeta con 20 litros de agua.

Reyes Delgado detalló que actualmente se realizan trabajos en los que se utiliza la capacidad olfativa del perrito, un animal que puede detectar si en otras especies, como en vacas y cerdos, las hembras están ovulando.

Además de un paseo, los perros detectan olores con fines medicinales y de seguridad

La capacidad de detectar olores cuando las mascotas salen de paseo, es solo una muestra de su buen olfato, pues en países del primer mundo se han encargado de entrenar perros para que contribuyan con la medicina veterinaria.

Hay canes que detectan melanomas y tumores en las glándulas mamarias y otros detectan cambios en los niveles de azúcar de una persona que vive con diabetes, lo que permite identificar si hay un desbalance de la glucosa.

Los perros también se han utilizado para detectar criminales prófugos de la justicia. Lamentablemente en las grandes guerras se usaron para buscar minas y muchos perdieron la vida.

También destaca el papel que han tomado en los puertos, las fronteras y los aeropuertos, donde se utilizan para verificar que no se transporten alimentos de origen vegetal o animal prohibidos.

Finalmente, un perrito entrenado es capaz de detectar explosivos y dinero; en otros casos, puede encontrar drogas, para hacerlo, su capacitación está basada en juegos, “para que busquen y encuentren”.

