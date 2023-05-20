OMS lanza red para detectar amenazas de enfermedades infecciosas

La Organización Mundial de la Salud, OMS lanzó hoy una red global para ayudar a proteger a las personas de las amenazas de enfermedades infecciosas a través del poder de la genómica de patógenos.

El organismo informó que la Red Internacional de Vigilancia de Patógenos (IPSN, por sus siglas en inglés) proporcionará una plataforma para conectar países y regiones, mejorar los sistemas para recolectar y analizar muestras, usar estos datos para impulsar la toma de decisiones de salud pública y compartir esa información de manera más amplia, comunicó el organismo.

WHO and partners are launching the International Pathogen Surveillance Network, a global network to help protect people from infectious disease threats through better use of pathogen genomics https://t.co/riuOjqB8Ju pic.twitter.com/vXqJZk6dzs — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2023

Detalló que la genómica de patógenos analiza el código genético de virus, bacterias y otros organismos que causan enfermedades para comprender qué tan infecciosos y mortales son, y cómo se propagan.

Con esta información, los científicos y los funcionarios de salud pública pueden identificar y rastrear enfermedades para prevenir y responder a los brotes como parte de un sistema más amplio de vigilancia y para desarrollar tratamientos y vacunas.

La IPSN, con una Secretaría alojada en el Centro de Inteligencia de Pandemias y Epidemias de la OMS, reúne a expertos de todo el mundo en lo más avanzado de la genómica y el análisis de datos, de gobiernos, fundaciones filantrópicas, organizaciones multilaterales, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.

Todos comparten un objetivo común: detectar y responder a las amenazas de enfermedades antes de que se conviertan en epidemias y pandemias, y optimizar la vigilancia.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que la Covid-19 demostró que "el mundo es más fuerte cuando se une para luchar contra las amenazas compartidas para la salud".

¿Cuáles son las enfermedades infecciosas?

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS las enfermedades infecciosas son aquellas causadas por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos, que pueden estar dentro o fuera del cuerpo humano que en condiciones normales pueden incluso ser inofensivos y hasta útiles para el ser humanos, pero que bajo ciertas condiciones pueden causar enfermedades.

Las enfermedades infecciosas se clasifican a su vez en agudas, subagudas y crónicas según su evolución.

Algunas de las enfermedades infecciosas más comunes son la bronquitis, el resfriado común, la influenza y la sinutis por mencionar alguas.

Con información de agencias.