Aspartamo, edulcorante utilizado en refrescos podría causar cáncer: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga si el aspartamo, edulcorante utilizado para endulzar refrescos y algunos alimentos, podría ser causante de cáncer, los resultados del estudio se publicarán a mediados de julio junto con recomendaciones sobre su consumo.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) fue el primer en estudiar la relación de los edulcorantes con esta enfermedad. Asimismo, el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, gestionado conjuntamente por la OMS y la FAO realizó una serie de recomendaciones sobre su uso.

El dictamen estará basado en los estudios de las organizaciones, quienes evaluaron si el edulcorante más utilizado en el mundo representa un peligro potencial de cáncer basado en las pruebas publicadas por los expertos.

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"Se lleva a cabo la evaluación de riesgos, que determina la probabilidad de que haya un tipo específico de daño (por ejemplo, cáncer) en determinadas condiciones y niveles de exposición", indicó IARC.

Dictámenes similares del CIIC en el pasado sobre distintas sustancias han suscitado inquietud entre los consumidores sobre su uso, han dado lugar a demandas y han presionado a los fabricantes para reformular recetas y cambiar a alternativas.

Por lo que la industria y los reguladores temen que el dictamen pueda resultar confuso, según las cartas de los reguladores estadounidenses y japoneses a las que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

"Pedimos amablemente a ambos organismos que coordinen sus esfuerzos en la revisión del aspartamo para evitar cualquier confusión o preocupación entre el público", escribió Nozomi Tomita, miembro del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, en una carta fechada el 27 de marzo y dirigida a la subdirectora general de la OMS, Zsuzsanna Jakab.

Asimismo, advirtieron que no especificar que sobre las cantidad seguras de aspartamo pueda inducir innecesariamente a que se consuma más azúcares en lugar de elegir opciones seguras.

¿Qué es el aspartamo y qué alimentos lo contienen?

El aspartamo ha sido objeto de numerosos estudios durante años. El año pasado, uno de observación en Francia entre 100 mil adultos demostró que las personas que consumían mayores cantidades de edulcorantes artificiales -incluido el aspartamo- tenían un riesgo ligeramente superior de padecer cáncer.

El aspartamo es un edulcorante intenso bajo en calorías. Es un polvo blanco e inodoro, aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar. Actualmente está permitido en casi todo el mundo y es el edulcorante más utilizado.

Se utiliza en bebidas, postres, dulces, lácteos, chicles, productos para reducir la energía y controlar el peso y como edulcorante de mesa.

Con información de Reuters