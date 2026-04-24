SEP 2026: ¿En qué estados se eliminó el examen para ingresar a la preparatoria?

El panorama educativo en México atraviesa un cambio estructural con la reciente determinación de suprimir el examen para ingresar a la preparatoria en 18 demarcaciones del país.

Esta transición, articulada mediante la estrategia "Mi derecho, mi lugar", busca garantizar que la población de entre 15 y 18 años permanezca dentro del sistema escolar, eliminando las barreras que anteriormente condicionaban el acceso a las instituciones según el puntaje obtenido.

Lista de estados donde se eliminó el examen para ingresar a la preparatoria

La subsecretaría de Educación Media Superior confirmó que esta modalidad ya es una realidad en más de la mitad del territorio mexicano. Entre las entidades que han adoptado el acceso sin examen se encuentran Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Para acompañar esta apertura, se están destinando fondos a la infraestructura a través de La Escuela es Nuestra, extendiendo este beneficio a los telebachilleratos. Además, el plan se complementa con programas de reinserción para alumnos que abandonaron sus estudios, bajo la premisa de que el Estado debe incorporar a los jóvenes en lugar de excluirlos.

Requisitos para participar en "Mi Derecho a un Lugar"

El proceso de asignación de espacios dará a conocer sus resultados el próximo 18 de agosto. Posteriormente, se habilitará una fase del 19 al 26 de agosto para atender trámites de carácter extemporáneo. Es importante destacar que el proceso es gratuito para una amplia gama de instituciones, incluyendo sistemas como CONALEP, COLBACH e IEMS, entre otros.

Los interesados debieron cumplir con requisitos digitales básicos, como el uso de la cuenta Llave MX, CURP vigente y documentos que avalen la conclusión de la secundaria. El registro formal se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril, consolidando una participación masiva que busca ejercer el derecho a una formación laica y gratuita sin las presiones de una prueba estandarizada.

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