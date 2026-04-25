¿Pase directo a la UAM? El proceso 2026 para ingresar sin examen a la Universidad

¡Pase directo! La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) abre una nueva vía de acceso para estudiantes que están por concluir el bachillerato: quienes cursan el sexto semestre en el sistema escolarizado del Colegio de Bachilleres y del CONALEP en el Valle de Toluca podrán aspirar a un lugar sin examen a través del proceso PASE UAM 2026.

¿Qué es el Pase Directo de la UAM y quiénes pueden solicitarlo?

El Pase Directo de la UAM, conocido oficialmente como Admisión por Reconocimiento de Trayectoria Preuniversitaria (PASE UAM), es una modalidad de ingreso que permite acceder a la universidad sin presentar examen de admisión, siempre y cuando se reconozca el desempeño académico del estudiante durante el bachillerato.

Requisitos indispensables: Promedio mínimo y documentación necesaria

Este proceso está dirigido a estudiantes que cursan el sexto semestre del sistema escolarizado en el Colegio de Bachilleres y en el CONALEP del Valle de Toluca, pertenecientes a los planteles participantes, y que concluirán sus estudios en el ciclo escolar 2025-2026.

Para poder solicitarlo, las y los aspirantes deben cumplir con condiciones específicas establecidas por la Universidad Autónoma Metropolitana, como mantener cierto promedio, continuidad académica y otros requisitos definidos en la convocatoria oficial.

Condiciones para el Colegio de Bachilleres

Dirigido a estudiantes de sexto semestre del sistema escolarizado del Colegio de Bachilleres.

Deberán estar inscritas(os) en alguno de los planteles participantes.

Deberán estar cursando el sexto semestre 2026-A, con término de clases el 3 de julio de 2026.

Deberán contar con el promedio mínimo requerido según la licenciatura que elijan.

Deberán concluir el bachillerato en 6 semestres continuos e ininterrumpidos, sin asignaturas reprobadas.

No deberán haber cursado modalidades distintas al sistema escolarizado.

La oferta para este subsistema considera 75 licenciaturas de las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

Condiciones para el CONALEP

Dirigido a estudiantes de sexto semestre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Valle de Toluca.

Deberán estar inscritas(os) en alguno de los planteles participantes.

Deberán estar cursando el sexto semestre del ciclo escolar 2025-2026, con término de clases el 3 de julio de 2026.

Deberán contar con el promedio mínimo requerido según la licenciatura que elijan.

Deberán concluir el bachillerato en 6 semestres continuos e ininterrumpidos.

No deberán haber cursado modalidades distintas al sistema escolarizado.

La oferta para este subsistema considera 10 licenciaturas de la Unidad Lerma.

¿Qué pasa si mi escuela no tiene convenio? Otras formas de entrar a la UAM

Si tu escuela no cuenta con convenio para el PASE UAM, no todo está perdido: aún puedes ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana a través de sus procesos tradicionales.

La principal alternativa es presentar el examen de selección, que se abre en convocatorias públicas y está dirigido a aspirantes de cualquier bachillerato.