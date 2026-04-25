¿Pase directo a la UAM? El proceso 2026 para ingresar sin examen a la Universidad
¿Quieres entrar a la UAM sin hacer examen? Conoce cómo funciona el proceso del pase directo 2026, requisitos, quiénes aplican y qué debes cumplir para lograrlo.
¡Pase directo! La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) abre una nueva vía de acceso para estudiantes que están por concluir el bachillerato: quienes cursan el sexto semestre en el sistema escolarizado del Colegio de Bachilleres y del CONALEP en el Valle de Toluca podrán aspirar a un lugar sin examen a través del proceso PASE UAM 2026.
¿Qué es el Pase Directo de la UAM y quiénes pueden solicitarlo?
El Pase Directo de la UAM, conocido oficialmente como Admisión por Reconocimiento de Trayectoria Preuniversitaria (PASE UAM), es una modalidad de ingreso que permite acceder a la universidad sin presentar examen de admisión, siempre y cuando se reconozca el desempeño académico del estudiante durante el bachillerato.
Requisitos indispensables: Promedio mínimo y documentación necesaria
Este proceso está dirigido a estudiantes que cursan el sexto semestre del sistema escolarizado en el Colegio de Bachilleres y en el CONALEP del Valle de Toluca, pertenecientes a los planteles participantes, y que concluirán sus estudios en el ciclo escolar 2025-2026.
🐺Convocatoria de PASE UAM 2026📜— Colegio de Bachilleres (@CBLobosGrises) April 24, 2026
¡El 25 de abril de 2026 conoce los requisitos, procedimientos y condiciones del PASE UAM!
Consulta la convocatoria en https://t.co/61TOHcuH1R
¡Tu esfuerzo vale!#PaseUAM #TuEsfuerzoVale #SoyUAM #SomosLobosGrises #UAM #SomosBachilleres pic.twitter.com/D6xIZX5xnM
Para poder solicitarlo, las y los aspirantes deben cumplir con condiciones específicas establecidas por la Universidad Autónoma Metropolitana, como mantener cierto promedio, continuidad académica y otros requisitos definidos en la convocatoria oficial.
Condiciones para el Colegio de Bachilleres
- Dirigido a estudiantes de sexto semestre del sistema escolarizado del Colegio de Bachilleres.
- Deberán estar inscritas(os) en alguno de los planteles participantes.
- Deberán estar cursando el sexto semestre 2026-A, con término de clases el 3 de julio de 2026.
- Deberán contar con el promedio mínimo requerido según la licenciatura que elijan.
- Deberán concluir el bachillerato en 6 semestres continuos e ininterrumpidos, sin asignaturas reprobadas.
- No deberán haber cursado modalidades distintas al sistema escolarizado.
- La oferta para este subsistema considera 75 licenciaturas de las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.
Condiciones para el CONALEP
- Dirigido a estudiantes de sexto semestre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Valle de Toluca.
- Deberán estar inscritas(os) en alguno de los planteles participantes.
- Deberán estar cursando el sexto semestre del ciclo escolar 2025-2026, con término de clases el 3 de julio de 2026.
- Deberán contar con el promedio mínimo requerido según la licenciatura que elijan.
- Deberán concluir el bachillerato en 6 semestres continuos e ininterrumpidos.
- No deberán haber cursado modalidades distintas al sistema escolarizado.
- La oferta para este subsistema considera 10 licenciaturas de la Unidad Lerma.
¿Qué pasa si mi escuela no tiene convenio? Otras formas de entrar a la UAM
Si tu escuela no cuenta con convenio para el PASE UAM, no todo está perdido: aún puedes ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana a través de sus procesos tradicionales.
La principal alternativa es presentar el examen de selección, que se abre en convocatorias públicas y está dirigido a aspirantes de cualquier bachillerato.