¡Ni mar ni santuarios! El limbo legal de los delfines en Cancún

Las imágenes se volvieron virales y la indignación estalló en redes sociales: una organización llamada Veeleaf captó a 9 delfines en los estanques del parque Ventura de Cancún, clausurado desde el año pasado. Con aguas aparentemente turbias y descuidadas, el reclamo social fue inmediato, pero al buscar respuestas con los expertos, la realidad detrás de la protección animal en México resulta ser mucho más compleja.

Para especialistas como Rodrigo Navarro, de Comunicar para Conservar, el problema es que muchas veces se busca una protección basada en la molestia visual y no en la ecología real. Aunque la Ley de Vida Silvestre plantea el traslado a santuarios, en México no existe un solo recinto de este tipo para delfines. ¿La razón? El costo de manutención de un solo ejemplar es de cerca de un millón de pesos al año.

Leyes sin presupuesto: El espejo de los circos

El médico veterinario Roberto Sánchez advierte que este escenario ya lo vivimos con la ley de los circos, la cual calificó como un desastre: "Los animales acabaron en taxidermia, abandonados o muriéndose de hambre; los santuarios que prometían siguen sin existir".

En Quintana Roo hay casi 200 animales bajo cuidado humano, lo que implicaría una inversión de 200 millones de pesos anuales para su resguardo, algo que la ley simplemente no contempló. "Se busca la creación de estas leyes que resultan muy populares, pero no se consulta a los expertos", señaló Sánchez.

El mito del agua cristalina y el peligro del mar

A raíz de la denuncia, se comprobó que los estanques están limpios, pero los científicos aclaran que el agua turbia no es necesariamente descuido. Para que un estanque luzca totalmente transparente, se requieren cloro y ácido muriático, sustancias químicas que irritan la piel del delfín y lo estresan.

Paradójicamente, estos animales podrían correr más peligro en el mar que en cautiverio. Mientras que en vida silvestre mueren cerca de 500 mil mamíferos marinos al año por contaminación, plásticos y golpes de embarcaciones, los delfines bajo cuidado humano llegan a vivir hasta 35 años, casi el doble que en libertad.

Sin santuarios ni presupuesto público para sostenerlos, el destino de los delfines de Ventura Park resulta desolador para quienes pedían su liberación. Al ser animales que han pasado su vida bajo el cuidado del hombre, lo más probable es que terminen en un ciclo de reventa. "Yo creo que esos delfines van a acabar siendo vendidos a otros delfinarios", concluyó Navarro, lo que evidencia el vacío legal en el que han quedado atrapados.