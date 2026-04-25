Tras ataque en Teotihuacán, dos pacientes continúan hospitalizados; uno fue trasladado

Un ataque registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó como saldo tres personas lesionadas, de las cuales dos permanecen hospitalizadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, mientras que una más fue trasladada al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE para continuar con su atención médica.

Víctimas del ataque en Teotihuacán permanecen hospitalizadas

La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informaron que se mantiene el seguimiento médico a las personas lesionadas tras los hechos ocurridos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Actualmente, dos personas permanecen hospitalizadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde reciben atención integral por parte de personal médico especializado.

Su estado de salud es monitoreado de forma constante como parte de los protocolos establecidos. En tanto, un tercer paciente fue trasladado al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al ISSSTE, con el fin de continuar su tratamiento en una unidad de mayor especialización.

Identifican al sujeto que disparó en pirámides de Teotihuacán

Luego de la balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que dejó como saldo dos personas muertas y 13 lesionados, la Fiscalía del Estado de México confirmó que fue identificado el presunto responsable del ataque. El sujeto fue identificado como Julio César Jasso Ramírez.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Edomex, Cristóbal Castañeda, el agresor era originario de Tlapa, Guerrero. Un día antes del ataque llegó a la Ciudad de México (CDMX), y de ahí se trasladó a San Juan Teotihuacán.