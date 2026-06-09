Calendario de la SEP: días que restan del ciclo escolar y estados que concluyen clases en junio

¡Ya es oficial! Tras las modificaciones en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), son 6 los estados que terminan clases durante el mes de junio de 2026.

¿Cuántos días faltan para que termine el ciclo escolar 2025-2026?

Finalmente, el ciclo escolar 2025-2026 está entrando en su recta final y miles de alumnos ya cuentan los días para el inicio de las vacaciones, pero ¿cuántos días faltan?

El calendario vigente de la SEP marca que el ciclo termina el miércoles 15 de julio de 2026, y no el 5 de junio como en un inicio las autoridades educativas lo plantearon por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De esta forma, quedan solo 28 días efectivos de clases antes de que los niños pongan a descansar la mochila y los cuadernos. Esto, contando el megapuente del 26 de junio, por ser viernes de Consejo Técnico Escolar.

Estados que tendrán cambios en la fecha de fin de clases

Algunos estados decidieron adelantar las vacaciones de verano con el fin de que los alumnos no se expongan a altas temperaturas, entre ellos:



Chihuahua : El último día de clases presenciales será el 19 de junio.

: El último día de clases presenciales será el 19 de junio. Sinaloa : alumnos regulares concluyen clases el 19 de junio

: alumnos regulares concluyen clases el 19 de junio Colima : Las clases concluyen el 25 de junio.

: Las clases concluyen el 25 de junio. Yucatán : Debido a las temperaturas extremas, el ciclo termina el 26 de junio.

: Debido a las temperaturas extremas, el ciclo termina el 26 de junio. Tlaxcala : Las clases terminan oficialmente el 30 de junio.

: Las clases terminan oficialmente el 30 de junio. Jalisco: Aunque se quedan con el antiguo calendario escolar, las clases termina el 30 de junio.

Estados que terminan clases antes del 15 de julio

Baja California Sur: 3 de julio

Querétaro: 3 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio (la Huasteca Potosina y la Zona Media podría terminar antes)

Nuevo León: 8 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

¿Por qué algunas entidades terminan antes el ciclo escolar?

La razón detrás de los ajustes es para proteger a los estudiantes, docentes y personal educativo ante las altas temperaturas que continúan afectando a diversas regiones.

En algunos municipios, las condiciones dentro de las aulas pueden complicar las actividades diarias, especialmente en escuelas que no cuentan con sistemas de ventilación o infraestructura adecuada para enfrentar las olas de calor.

Ante este panorama, las autoridades estatales han optado por reducir el tiempo de permanencia en las escuelas o adelantar el fin del ciclo como una medida de precaución.

