OFICIAL: Suspenden clases en Edomex el 11 de junio de 2026: ¿cuándo regresarán los alumnos?

Ya es oficial. El gobierno de México publicó un decreto en el que se confirma la suspensión de clases en varios estados el 11 de junio de 2026, fecha de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre ellos, el Estado de México (Edomex).

A través del Diario Oficial de la Federación de este 9 de junio de 2026, se confirmó el decreto presidencial en donde se establece que no habrá actividades escolares el día del partido en el Estadio Ciudad de México.

¿Cuándo volverán a clases en Edomex? Fecha oficial

La decisión federal es parte de una serie de "diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración" de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la CDMX.

El Edomex confirmó de manera oficial que en esa entidad también se suspenderán clases el próximo jueves, pero las actividades escolares se retomarán el viernes 12 de junio de 2026.

En un comunicado, el gobierno del Edomex indicó que se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

"La suspensión de actividades escolares será únicamente durante esta jornada y que las actividades académicas se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio, conforme a los horarios y calendarios establecidos por cada institución educativa", publicó.

¿Habrá clases en escuelas privadas de la CDMX el 11 de junio de 2026?

De acuerdo con lo publicado en el DOF, no habrá clases

en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal públicas.

El decreto presidencial también incluye escuelas de nivel medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con sede en la Ciudad de México, públicas y privadas.

🚨📍⚽Día de 'asueto' en CDMX por decreto presidencial para trabajadores del gobierno federal, sector privado y estudiantes de la capital el 11 de junio.



Para el gobierno federal trabajo a distancia excepto esenciales.

Sector privado se EXHORTA que actividades no esenciales… pic.twitter.com/t3tLNHFhv6 — carolina rocha m (@carolina_rocha_) June 9, 2026

Lista de estados que suspendieron clases el 11 de junio de 2026

Oficialmente solo estos cuatro estados del país han confirmado la suspensión de clases el próximo 11 de junio de 2026:

Ciudad de México Estado de México Jalisco



Tlaxcala informó que las labores en todas las dependencias de la administración pública estatal concluirán a las 11:00 horas.

Las clases se retomarán el viernes 12 de junio en las entidades que harán una pausa a sus actividades escolares.