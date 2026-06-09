¿Por qué el sismo de Cuba se sintió en Cancún? Esta sería la razón

Fue durante el día del pasado martes 8 de junio que un sismo sacudió a Cuba, provocando alarma debido a la intensidad y causando que ciudadanos evacuaran de inmediato las instalaciones donde se encontraban en el momento del susto. Aunque el hecho sucedió en el país del Caribe, el movimiento llegó hasta zonas de Quintana Roo, como Cancún y Playa del Carmen.

¿Por qué el sismo de Cuba se sintió hasta Quintana Roo?

¡Susto doble! 😮🚨 En Yucatán se registraron dos sismos que fueron perceptibles en varios municipios.



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Sismo en Cuba: ¿De cuánto fue?

El sismo fue a la 13:00 de la tarde, tiempo de Quintana Roo. Según el Servicio Sismológico Nacional y los monitores de Estados Unidos, el movimiento fue de una magnitud de 6.1 y su origen vino desde el fondo del mar, a una profundidad de entre 20 y 33 kilómetros por debajo.

El epicentro se ubicó en el extremo occidental de Cuba, a unos 118 kilómetros de la localidad de Mantua, frente a la provincia de Pinar del Río.

Por qué el sismo de Cuba se sintió en Cancún

La primera razón por la que el temblor se sintió en Cancún es la cercanía geográfica. Aunque sucedió en zonas marítimas de Cuba, el punto exacto de la fractura de la tierra se localiza a una distancia de entre 240 y 260 kilómetros de las costas de Quintana Roo.

Para un sismo que supera la magnitud de 6.0, esa distancia es corta, lo que permitió que las ondas provocadas por el fenómeno llegaran con fuerza a México antes de desvanecerse.

En qué participó el suelo de Yucatán para que el sismo se sintiera

El tipo de suelo de Yucatán ayudó a que el sismo se percibiera. Toda la región está ubicada sobre una plataforma de roca. Este material funciona como un conductor de las ondas sísmicas de baja frecuencia, es decir, movimientos que viajan a largas distancias y que no generan un jalón fuerte en el suelo, sino un balanceo lento por varios segundos.

Así se sintió el sismo en Cancún

Las evacuaciones masivas reportadas en Quintana Roo fueron en la Zona Hotelera de Cancún y en los edificios de Playa del Carmen. Esto causado por un fenómeno físico llamado resonancia.

Las estructuras altas reciben las ondas largas del subsuelo, generando el balanceo, lo que causó los "mareos" en las personas y el movimiento visible de lámparas.

🚨Se registra sismo magnitud preliminar 6.1 en Cuba y se siente hasta en Cancún, Quintana Roo, donde hubo evacuaciones.



Aquí el reporte de mi amigo Jorge Berthely. pic.twitter.com/FJHFEZxd3b — Irving (@IrvingPineda) June 8, 2026

Descartan alerta de tsunami y reportan saldo blanco

Autoridades descartaron cualquier peligro de tsunami para las playas de Quintana Roo, debido a que el movimiento de las placas tectónicas no provocó el desplazamiento del agua.

Protección Civil confirmó saldo blanco tras realizar las inspecciones correspondientes.