Deja la mochila este 11 de junio de 2026: DOF detalla suspensión de labores
DOF oficializa la suspensión de labores el 11 de junio de 2026 por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Consulta qué día aplica y todo sobre las clases.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la suspensión de actividades para el 11 de junio de 2026, una medida que no aplica de forma general en todo el país. De acuerdo con el decreto, la suspensión alcanza únicamente a determinados sistemas educativos. Consulta si tienes clases ese día o si tu estado continuará con actividades normales.
¿Qué niveles educativos no tendrán clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
De acuerdo con el DOF, la suspensión de clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026 aplicará el 11 de junio para distintos niveles educativos en la CDMX.
Los niveles que no tendrán clases ese día son:
- Educación preescolar
- Primaria
- Secundaria
- Escuelas normales (formación de maestros de educación básica)
- Instituciones de educación media superior
- Instituciones de educación superior
#9deJunio2026 Se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México.— Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 9, 2026
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Esto incluye escuelas públicas como privadas que estén adscritas o dependan de la Secretaría de Educación Publica con sede en la CDMX.
Además, esta suspensión en el artículo 88 de la Ley General de Educación, el cual establece que la suspensión de clases solo puede autorizarse por la autoridad educativa.
¿Qué estados sí tendrán clases el 11 de junio 2026?
Hasta este momento, son cuatro entidades las que ya han declarado formalmente la suspensión de actividades escolares para el jueves 11 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Jalisco, Ciudad de México, Durango y Estado de México, donde se ha confirmado la suspensión de clases en distintos niveles educativos.
Estos estados continúan con clases de manera normal:
Tamaulipas: Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, reiteró que la conclusión del ciclo escolar en la entidad será el 10 de julio, acorde con lo programado en el calendario escolar 2025-2026.
“No va a salir antes nadie, porque el término del ciclo escolar es el 10 de julio. Qué bueno que me anticipa que algunos se quieren adelantar al 15 de junio; volveremos a emitir la circular de que es el 10 de julio. El 10 de julio es cuando salen todas las escuelas de Tamaulipas”, enfatizó.
- Guanajuato: El Gobierno del Estado de Guanajuato informa que el próximo jueves 11 de junio de 2026 las actividades escolares se desarrollarán con normalidad en todas las instituciones públicas y privadas de educación básica, media superior y superior de la entidad.
- Baja California: En Baja California, la asistencia a clases será OPCIONAL en todos los niveles educativos.