Deja la mochila este 11 de junio de 2026: DOF detalla suspensión de labores

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la suspensión de actividades para el 11 de junio de 2026, una medida que no aplica de forma general en todo el país. De acuerdo con el decreto, la suspensión alcanza únicamente a determinados sistemas educativos. Consulta si tienes clases ese día o si tu estado continuará con actividades normales.

¿Qué niveles educativos no tendrán clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con el DOF, la suspensión de clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026 aplicará el 11 de junio para distintos niveles educativos en la CDMX.

Los niveles que no tendrán clases ese día son:



Educación preescolar

Primaria

Secundaria

Escuelas normales (formación de maestros de educación básica)

Instituciones de educación media superior

Instituciones de educación superior

#9deJunio2026 Se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México.

👉 https://t.co/FQgZeXpkWD — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 9, 2026

Esto incluye escuelas públicas como privadas que estén adscritas o dependan de la Secretaría de Educación Publica con sede en la CDMX.

Además, esta suspensión en el artículo 88 de la Ley General de Educación, el cual establece que la suspensión de clases solo puede autorizarse por la autoridad educativa.

¿Qué estados sí tendrán clases el 11 de junio 2026?

Hasta este momento, son cuatro entidades las que ya han declarado formalmente la suspensión de actividades escolares para el jueves 11 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Jalisco, Ciudad de México, Durango y Estado de México, donde se ha confirmado la suspensión de clases en distintos niveles educativos.

Estos estados continúan con clases de manera normal: