¿Tembló hoy? Últimos sismos reportados en México hoy martes 9 de junio

¿Tembló este martes 9 de junio? Sigue la actividad EN VIVO de todos los sismos percibidos en México con información actualizada del Sismológico Nacional, además de la activación de la alerta sísmica y todo en materia de temblores.

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