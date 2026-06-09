¿Tembló hoy? Últimos sismos reportados en México hoy martes 9 de junio
¡Sin asustarse! Sigue el reporte EN VIVO de los sismos sucedidos en México este martes 9 de junio con actualizaciones del Sismológico Nacional.
¿Tembló este martes 9 de junio? Sigue la actividad EN VIVO de todos los sismos percibidos en México con información actualizada del Sismológico Nacional, además de la activación de la alerta sísmica y todo en materia de temblores.
En Azteca Noticias te damos la información para que te mantengas informado sobre los movimientos de la tierra en la república mexicana.
¿Tembló hoy? Últimos sismos reportados en México hoy martes 9 de junio
Sismo se registra en Isla, Veracruz
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 durante la madrugada de este martes 9 de junio de 2026.
El movimiento ocurrió a la 1:36 (tiempo del centro de México) y su epicentro se ubicó a 22 kilómetros al suroeste de la ciudad de Isla, Veracruz.