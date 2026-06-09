¿Habrá clases en la UNAM este jueves 11 de junio? Esto dice la Universidad

Este jueves 11 de junio se dará la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y algunas escuelas e instituciones educativas suspenderán clases debido a distintas razones. ¿La UNAM está entre los que cancelaron las actividades para el inicio de este torneo internacional en México?

🎓 La @UNAM_MX suspenderá actividades el jueves 11 de junio, de manera excepcional, ante las afectaciones severas de movilidad previstas por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México. https://t.co/KEdAzmXzFe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

Van a haber clases en la UNAM este jueves

La Universidad Nacional Autónoma de México decidió cancelar las clases y labores de oficina solamente durante el día jueves 11 de junio.

Las autoridades de dicha institución explicaron que las razones serían por el inicio del torneo internacional con sede en México, Canadá y Estados Unidos que provocará caos en la CDMX debido a que la inauguración es en el Estadio Ciudad de México.

Cierres por la inauguración del Mundial en la CDMX

La UNAM dijo que el motivo principal de la cancelación es el caos de movilidad que habrá por la ceremonia de inauguración y el partido de apertura que será entre México y Sudáfrica.

Las autoridades de la capital van a desplegar operativos de seguridad que incluyen las restricciones a algunas calles cercanas al estadio, complicando el tiempo de traslados.

Estados que suspenden clases el 11 de junio

De manera general, en la Ciudad de México no habrá clases en ninguna escuela debido a que el gobierno anunció que se frenran las actividades por las mismas razones que la UNAM.

El aviso que esta pausa educativa aplica solamente para el día del evento, por lo que el viernes 12 de junio las clases ose llevarán a cabo de manera regular.

La capital del país no será el único estado que va a suspender clases. En Durango, El gobernador Esteban Villegas canceló el funcionamiento de las escuelas el 11 de junio.

Además de no tener clases el jueves, el gobierno de Durango anunció que si la Selección Mexicana gana el partido y obtiene los tres puntos, cancelarán las actividades el viernes 12 de junio, creando un megapuente.

La UNAM informa que el jueves 11 de junio se suspenderán actividades, de manera excepcional y sólo durante esa jornada, debido a las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de… pic.twitter.com/YAVmYMbzBy — UNAM (@UNAM_MX) June 9, 2026

A qué hora es la inauguración y dónde verla

El evento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará alrededor de las 11:30 de la mañana, hora centro, y el partido inaugural entre México y Sudáfrica dará inicio a la 13:00 de la tarde.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo del evento y gratis en la señal de Azteca 7, el portal Web de Azteca Deportes o la aplicación de TV Azteca Deportes.