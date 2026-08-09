Los volcanes más vigilados del Cinturón de Fuego y por qué preocupan a los científicos

Los volcanes del Cinturón de Fuego forman parte de una enorme franja que rodea el océano Pacífico y concentra una de las mayores zonas de actividad sísmica y volcánica del planeta; en esta región se encuentran más de 450 estructuras volcánicas y se concentra alrededor de 75 por ciento de los volcanes del mundo , de acuerdo con el material consultado.

El llamado Cinturón de Fuego del Pacífico se extiende por aproximadamente 40 mil kilómetros, desde las costas de Chile y otros países de América hasta Japón, Filipinas y Nueva Zelanda; su actividad está relacionada principalmente con las zonas donde las placas tectónicas interactúan y una de ellas se introduce por debajo de otra.

¿Cuáles son los volcanes con más actividad que forman el Cinturón de Fuego y dónde se encuentran?

Aunque el Cinturón de Fuego del Pacífico reúne alrededor de 452 volcanes, no todos mantienen el mismo nivel de actividad; entre los considerados más activos y temidos se encuentran el Kilauea y Mauna Loa, en Hawái, Estados Unidos; el Volcán de Fuego, en Guatemala; el Popocatépetl, en México; Sakurajima y el Monte Fuji, en Japón; Monte Merapi y Anak Krakatoa, en Indonesia, así como Villarrica y Calbuco, en Chile .

El riesgo de estos volcanes no depende únicamente de sus erupciones, pues también influye su cercanía con zonas habitadas y la capacidad de sus fenómenos asociados para provocar afectaciones; desde ríos de lava y flujos piroclásticos hasta caída de ceniza, lahares y, en algunos casos, tsunamis volcánicos.

Entre ellos destaca el Popocatépetl por la gran población que vive en sus alrededores, mientras que el Fuji preocupa por su cercanía con Tokio.

¿Qué volcanes del Cinturón de Fuego han registrado actividad recientemente?

La actividad volcánica no se detiene en el Cinturón de Fuego y durante las últimas semanas varios de sus principales colosos han presentado episodios que mantienen activos los sistemas de vigilancia.

El caso más reciente y relevante es el Volcán de Fuego, en Guatemala, que a principios de agosto incrementó su actividad, generó ceniza y flujos piroclásticos y obligó a realizar evacuaciones preventivas en comunidades cercanas.

En Japón, el Sakurajima continuó con actividad eruptiva durante julio, incluyendo emisiones de ceniza y eventos explosivos; en México, el Popocatépetl mantuvo actividad eruptiva de baja intensidad, con emisiones de vapor, gases y episodios de ceniza.

En Indonesia, el Monte Merapi también permaneció bajo vigilancia debido a la generación de avalanchas de lava y un flujo piroclástico registrado durante julio; su nivel de alerta se mantenía en 3.

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¿Qué es el Cinturón de Fuego?

También conocido como Anillo de Fuego o cinturón circumpacífico, es una enorme franja que rodea el océano Pacífico y se extiende por unos 40 mil kilómetros, desde las costas de Sudamérica hasta las zonas volcánicas de Asia y Oceanía.

Su importancia está en que concentra algunas de las principales zonas de subducción del planeta, donde una placa tectónica se hunde por debajo de otra.

Ese movimiento explica por qué en esta región coinciden tantos volcanes y terremotos; de hecho, el Cinturón de Fuego concentra alrededor de 75 por ciento de los volcanes del planeta.

¿Por qué el Cinturón de Fuego concentra tantos terremotos y volcanes?

La explicación está en el movimiento de las placas tectónicas; las zonas donde estas estructuras interactúan son también regiones propensas a concentrar sismos y actividad volcánica. El material señala que alrededor de 90 por ciento de la actividad sísmica mundial ocurre en el Cinturón de Fuego.

¿México forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico?

México se encuentra dentro de esta zona y su territorio está influido por la interacción de las placas Norteamericana, Cocos, del Pacífico, Rivera y del Caribe.

Además, el Cinturón Volcánico Transmexicano atraviesa una región donde vive aproximadamente 40 por ciento de la población mexicana y alberga volcanes como el Popocatépetl, Colima, Paricutín y Pico de Orizaba.