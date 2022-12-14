ONU expulsa a Irán de la Comisión de la Mujer en respuesta a represión

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expulsó a Irán de la Comisión de la Mujer en respuesta a la represión de las protestas que exigen justicia por la muerte de la joven Masha Amini, quien murió a manos de la policía de la moral.

Este miércoles, los países miembros de la ONU votaron por la propuesta de Estados Unidos sobre expulsar a Irán de la Comisión, consiguiendo 29 votos a favor, ocho en contra y 16 abstenciones.

La resolución informó que se “retirará con efecto inmediato a la República Islámica de Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer durante el resto de su mandato 2022-2026".

La Comisión de la Mujer está compuesta por 45 países y es uno de los órganos más importantes dedicados a proteger los derechos de las mujeres.

HUGE NEWS: Iran has been officially removed from the UN women's rights commission.#MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/xradKJMu45 — Adrienne Mahsa Varkiani (@AdrienneMahsa) December 14, 2022

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo al ECOSOC, antes de la votación, que retirar a Irán era lo correcto, describiendo la pertenencia de Teherán como una "fea mancha en la credibilidad de la comisión".

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, calificó la medida de ilegal y a Estados Unidos de matón.

México se abstiene en votación para sacar a Irán

México fue uno de los 16 países que se abstuvieron de votar para sacar a Irán de la Comisión de la Mujer, lo que generó comentarios negativos para el país en redes sociales.

¿Por qué protestan en Irán?

Hace tres meses estallaron las protestas en Irán tras la muerte de Masha Amini, una joven kurda iraní de 22 años, detenida por la policía de la moral, que hacía cumplir las leyes obligatorias de la República Islámica sobre el código de vestimenta.

Tras darse a conocer la muerte de joven a manos de la policía de la moral, decenas de personas salieron a las calles de Irán para exigir justicia. Posteriormente, el resto del mundo se sumó a las manifestaciones.

Las protestas en Irán se convirtieron en una revuelta popular de iraníes furiosos de todas las capas de la sociedad, planteando uno de los desafíos de legitimidad más importantes a la élite clerical chií desde la Revolución Islámica de 1979.