“Tememos por su salud": Marcha de padres por escuelas en riesgo ante contaminación de Refinería Olmeca

La inconformidad de padres de familia en Paraíso, Tabasco, escaló este lunes tras una marcha pacífica frente a la Refinería Olmeca, donde exigieron la reubicación de dos escuelas que, aseguran, se han visto afectadas por la contaminación derivada de la actividad industrial en la zona.

Desde temprana hora, familias completas y alumnos se congregaron a las afueras del complejo energético para hacer visible su preocupación por la salud de niñas y niños, así como por la continuidad del ciclo escolar.

La marcha ocurrió en el municipio de Paraíso y se mantuvo sin incidentes, con consignas centradas en la protección del entorno educativo .

Durante la protesta y marcha, los manifestantes portaron lonas y cartulinas con mensajes como: "Reubiquen las escuelas ya", "Reubicación sí, cierre no" y "No cierren mi escuela".

Padres de familia de Paraíso, Tabasco, protestan por afectaciones ambientales atribuidas a la refinería Olmeca.



Exigen la reubicación de dos escuelas, así como un canal de comunicación con la empresa y la presentación de un plan de contingencia.



¿Qué exigieron los padres de familia durante la marcha en la Refinería Olmeca?

Padres de familia insistieron en que su exigencia no es el cierre de los planteles , sino que estos sean trasladados a un sitio considerado seguro, para garantizar el derecho a la educación sin poner en riesgo la salud de los menores.

Las escuelas señaladas son la primaria Abias Domínguez Alejandro y el Jardín de Niños Agustín Melgar, ubicadas en una zona cercana a la actividad industrial.

De acuerdo con los asistentes, la proximidad ha generado olores persistentes y preocupación por posibles afectaciones ambientales a largo plazo, motivo por el cual decidieron manifestarse públicamente.

Además de la reubicación, los padres de familia plantearon dos demandas adicionales: establecer un canal directo de comunicación con la empresa y que se presente un plan de contingencia que explique cómo se atenderán eventuales riesgos para la población escolar. Reiteraron que su intención es ser escuchados y prevenir escenarios que vulneren los derechos de los niños.

En imágenes captadas durante la movilización se observó a estudiantes con uniforme escolar, algunos con cubrebocas, acompañados por adultos.

La escena reforzó el carácter familiar y pacífico de la protesta, que busca llamar la atención de autoridades y responsables del complejo industrial para atender una problemática que, aseguran, lleva tiempo sin respuesta concreta.

Mientras tanto, los padres adelantaron que mantendrán su exigencia por vías pacíficas, en espera de que se abra el diálogo y se definan soluciones que garanticen condiciones adecuadas para la educación y el bienestar de los menores en Paraíso, Tabasco.