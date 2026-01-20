Niegan amparo a Sergio Hurtado, socio de Rocha Cantú, y ordenan su captura inmediata

El cerco se cierra sobre los operadores de una de las redes de huachicol más mediáticas del país. Mientras el presunto líder, Raúl Rocha Cantú, conocido por ser el dueño de la franquicia Miss Universo, fue visto recientemente disfrutando de un bar exclusivo en París, en México sus socios están perdiendo la batalla legal.

Un juez federal negó los amparos solicitados por Sergio Hurtado Perea, dejándolo sin protección ante la orden de captura que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

Ferropolymers: La fachada del contrabando

Hurtado Perea no es un peón menor. Según el expediente, él es el dueño y apoderado legal de Ferropolymers, una empresa ubicada en Querétaro que servía como el corazón logístico de la organización.

Las investigaciones señalan que sus instalaciones eran utilizadas para almacenar combustible de contrabando que llegaba tanto del sur como del norte del país. Desde ahí, Hurtado despachaba el huachicol en una flotilla de pipas para distribuirlo en gasolineras, generando ganancias millonarias ilícitas.

De Miss Universo a prófugo: el derrumbe de Raúl Rocha Cantú

La red de huachicol: Unos se entregan, otros huyen

La estructura criminal está en un punto de quiebre:



Jacobo Reyes: Otro de los líderes, se entregó a las autoridades en diciembre pasado.

Otro de los líderes, se entregó a las autoridades en diciembre pasado. Sergio Hurtado: Prófugo y ahora sin amparos.

Prófugo y ahora sin amparos. Jorge Enrique Alberts Ponce ("El Yoryi"): Encargado del tráfico de armas, sigue libre.

El caso ha generado indignación porque, a pesar de la gravedad de las acusaciones, la cabeza visible del grupo parece intocable. La última pista de Raúl Rocha Cantú lo ubicó en diciembre, lejos de los tribunales mexicanos y cerca del lujo europeo, mientras sus operadores en tierra intentan, sin éxito, frenar su inminente captura.

