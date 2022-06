Así operan “coyotes” para cruzar migrantes a Estados Unidos

Los traficantes de migrantes ilegales, conocidos de manera coloquial como “coyotes”, han establecido formas precisas de operar con el objetivo de cruzar indocumentados por la frontera norte de México e introducirlos a Estados Unidos.

“Nosotros pasamos por Piedras Negras (Coahuila), por la línea (fronteriza). Cobramos 8 mil pesos, pero pedimos 4 mil por adelantado y el resto ya cuando estás acá de este lado de la unión americana"; dijo Yanet Ruiz vía telefónica a través de una investigación efectuada por Fuerza Informativa Azteca .

Centroamericanos, el principal mercado de los “coyotes”

Yanet forma parte de una red de traficantes de migrantes. Su modus operandi consiste en contactar migrantes que buscan llegar al vecino país del norte a través de la línea fronteriza.

Son grupos que operan de forma ilegal en la frontera entre ambos países y, muchos de ellos, enlazan a sus víctimas desde que salen de Centroamérica.

“Cuando tú llegues a Piedras Negras te voy a contactar porque te voy a dar una dirección para que llegues. Unas personas te van a recoger, y ya cuando estés ahí hablamos y ya vemos"; agregó Yanet durante la llamada.

Yoe Yohn Rodríguez es originario de Honduras y en su pierna derecha tiene una cicatriz que le dejó La Bestia, el peligroso tren de carga que atraviesa la República mexicana y llega hasta la frontera con Estados Unidos. Él intentó cuatro veces cruzar los límites con California en menos de 17 días pero no lo consiguió.

“Le ofrecen a uno pasar y a veces el dinero te lo roban, solo te dicen “te vamos a pasar” nomás (sic) ahí adelantito; ya si se perdió, se perdió. No la coronaste le dicen a uno, ya no, y el dinero queda botado. Solo la pasada te cobran como dos mil 500 dólares hasta tres mil 500 dólares. Me pedían 800 dólares solo por estar ahí en la frontera"; recuerda Yoe, quien permanece en un albergue para migrantes en Jalisco.

Durante su testimonio, relata con tristeza que en esa frontera californiana iba a ser asesinado. Él, junto con otros 27 migrantes centroamericanos, estaba acostado cuando se produjo una agresión que, por fortuna, logró evadir para después escapar.

“Coyotes” cobran hasta 200 mil pesos para cruzar migrantes

Jalisco, como parte de la ruta del Pacífico, tiene un paso constante de migrantes centroamericanos que van en busca del tan anhelado para ellos sueño americano.

Alberto Ruiz dirige el albergue para migrantes en el municipio jalisciense de San Pedro Tlaquepaque: “Los migrantes ya saben que les va a costar dinero, que están arriesgando la vida pero el que tiene más dinero, desde Centroamérica, contrata un coyote que le cobra hasta 10 mil dólares”.

Según datos del albergue de la casa del migrante en San Pedro Tlaquepaque, durante las últimas semanas incrementó hasta en un 200 por ciento la llegada de personas que están de paso. Su director detalla, durante el fin de semana pasado llegó al albergue un grupo de 50 migrantes.