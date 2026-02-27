VIDEO | Funcionarios de la 4T protagonizan pelea con vecinos en Azcapotzalco durante operativo de “limpieza”

Así actúan los funcionarios de la 4T: Un operativo que presuntamente sería de limpieza terminó en confrontación y golpes en calles de la colonia Santa Bárbara, en la alcaldía Azcapotzalco.

¿Cómo inició la confrontación entre los funcionarios de la 4T y los vecinos de Azcapotzalco?

Los hechos ocurrieron sobre la calle Matlacoatl, donde funcionarios de la llamada 4T llevaron a cabo acciones que vecinos calificaron como arbitrarias.

Durante el despliegue, habitantes de la zona cuestionaron a las autoridades sobre el retiro de objetos y el apartado de espacios en la vía pública.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la discusión escala rápidamente. En las grabaciones se escucha el intercambio de reclamos como “¿Quién es usted?” y “Yo soy un ciudadano, nada más”, mientras la tensión aumenta entre ambas partes.

En las imágenes también se aprecia que la Directora de Gobierno de la administración de la alcaldía confronta físicamente a vecinos que cuestionaban el operativo.

El altercado generó molestia entre los habitantes de la colonia, quienes exigieron explicaciones por la actuación de los funcionarios durante la intervención.

Funcionario público de Puebla se niega a pagar pedido

Otro personaje más se suma a este tipo de casos. Víctor Manuel es señalado como trabajador del Poder Judicial del Estado, quien ha sido exhibido en redes sociales por su comportamiento.

Los hechos habrían iniciado por una cuenta de 360 pesos. De acuerdo con la denuncia, el hombre recibió dos helados; sin embargo, al momento de pagar, se negó a hacerlo e intentó ingresar a su domicilio, ubicado dentro de un fraccionamiento de la zona.

#Puebla | 😡🐶 ¡Indignante!

Un repartidor de Uber Eats denunció que un supuesto trabajador del Poder Judicial de Puebla, identificado como Víctor Manuel N., lo amenazó con arrojar a su perro porque se negó a pagar por dos helados

🎥 KarliDah#elcentinelanoticias pic.twitter.com/2PeLu6pESo — Centinela Noticias (@centinelanoti) February 11, 2026

Ante la negativa de pago, el repartidor decidió grabar lo ocurrido con su teléfono celular. En el video se aprecia cómo sigue a Víctor Manuel mientras este se dirige hacia la cochera de su vivienda.

No obstante, en lugar de dialogar, el señalado reaccionó de manera agresiva: se dio la vuelta y lanzó un golpe contra el celular del trabajador, lo que provocó que la pantalla quedara en negro durante algunos segundos.