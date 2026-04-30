Capturan a “Tilín”, el cubano en CDMX que alteraba autos en su taller para esconder droga

Un cubano llamado Julio Yidier "N", a quien apodan “Tilín“, fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) por agentes de diversas corporaciones de seguridad acusado de ser presunto líder de una banda dedicada a la venta y distribución de droga.

Para lograr capturarlo, los agentes catearon dos domicilios y así pudieron ubicar al cubano, quien fue detenido junto con otras personas, entre ellas una de nacionalidad china.

Cubano detenido en CDMX alterba autos para mover droga

Julio Yidier "N" era conocido en el mundo criminal por presuntamente dedicarse a la realización de compartimentos ocultos en vehículos para el traslado de droga mediante un taller automotriz.

Esta ha sido una forma que muchos cárteles y organizaciones delictivas han usado en México y otras partes del mundo para mover droga en compartimentos que buscan que la droga pase desapercibida.

Derivado de labores de inteligencia e investigación para dar seguimiento a las actividades de esta célula delictiva, se ubicó un taller automotriz utilizado como fachada, donde realizaban modificaciones a vehículos para el transporte de narcóticos.

Capturan a más personas junto con cubano en CDMX acusado de mover droga

El reporte de seguridad indica que Julio Yidier "N", "Tilín", no fue detenido solo, pues con él cayeron más presuntos cómplices, quienes fueron identificados como:



Pablo "N"

José Manuel "N"

Carlos "N"

Carlos "N"

Meng "N" (de nacionalidad china)

Los cateos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las colonias Narvarte Poniente y Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX.

Los elementos de seguridad les aseguraron dos kilogramos de cristal, dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados con compartimentos ocultos, algunos de alta gama, armas cortas de fuego, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, equipo de cómputo y terminales de cobro.

“Tilín“ y los demás detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica; en tanto, los inmuebles quedaron bajo resguardo policial.