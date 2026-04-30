Incendio en Hospital La Raza del IMSS provoca evacuación masiva en Azcapotzalco; más de 300 personas desalojadas

Una alerta de incendio en las instalaciones del Hospital de La Raza del IMSS desató una movilización de emergencia por parte de bomberos y policías de la Ciudad de México en la alcaldía Azcapotzalco. Durante el operativo la tarde de este miércoles 29 de abril, de manera preliminar se sabe que más de 300 personas, entre pacientes y personal médico, tuvieron que ser evacuadas.

Así comenzó la emergencia dentro del Hospital La Raza HOY

El incendio fue detectado minutos antes de las 18:00 horas, cuando personal médico identificó humo en una de las áreas del hospital; la alerta interna activó protocolos de evacuación mientras se solicitaba apoyo urgente a cuerpos de emergencia.

En cuestión de minutos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y policías capitalinos llegaron al Hospital de La Raza del IMSS; la prioridad fue contener el fuego y evitar que se propagara a otras zonas donde había pacientes en atención.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades, el incendio se originó por un cortocircuito dentro de las instalaciones; tras varias maniobras, los bomberos lograron sofocar las llamas en su totalidad.

Posteriormente, se realizaron trabajos de enfriamiento y revisión para descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego dentro del hospital.

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🚨 Bomberos reportaron un incendio en el Centro Médico Nacional #LaRaza, originado por un corto circuito.



Las llamas fueron controladas tras una rápida movilización de equipos de emergencia, que trabajan en labores de enfriamiento y verificación de daños.



Autoridades… https://t.co/ZwqmfA8E9K — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 30, 2026

Evacuación masiva y momentos de tensión en el Hospital de La Raza

El desalojo se realizó de manera escalonada; médicos, enfermeras y personal de apoyo comenzaron a trasladar a pacientes hacia zonas seguras, mientras familiares intentaban mantenerse cerca para conocer su estado.

En total, cerca de 350 personas fueron evacuadas; no se reportaron lesionados, pero sí varias personas atendidas por crisis nerviosa ante la incertidumbre que generó la emergencia.

#AlMomento, se realizó la evacuación de 300 personas. El fuego se originó por un cortocircuito. Informo que hemos extinguido en su totalidad el incendio. Realizamos labores de remoción y enfriamiento. pic.twitter.com/9nyD8PRyDW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 30, 2026

¿Qué pasará con los pacientes del Hospital La Raza?

Tras el control del incendio, se comenzó a evaluar la situación de los pacientes internados; de forma preliminar, se contempla la reubicación dentro del mismo hospital.

Familiares permanecen a las afueras del inmueble a la espera de información oficial, especialmente aquellos que tenían cirugías o procedimientos programados.

Tarde de incendios en Azcapotzalco

La emergencia en el Hospital La Raza ocurrió en paralelo a otro incendio registrado en la colonia San Francisco Tetecala, donde una fábrica de telas fue consumida por las llamas.

Bomberos de la Ciudad de México atendieron ambos puntos casi de forma simultánea en Azcapotzalco; en el caso de la fábrica, tampoco se reportaron personas lesionadas, aunque el fuego generó momentos de alarma entre vecinos.